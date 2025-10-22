La presidenta del Louvre admite "la herida inmensa" y "el fracaso" tras el 'robo del siglo'

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, reconoció este lunes que no se detectó con la rapidez suficiente la llegada del comando de ladrones que robaron ocho joyas de un valor patrimonial "incalculable" porque el dispositivo de cámaras de protección exterior es insuficiente.

"No detectamos con la suficiente antelación la llegada de los ladrones", señaló en una comparecencia ante una comisión del Senado francés, Des Cars, que admitió la insuficiencia del sistema de cámaras perimetrales que se ha empezado a reforzar.

Pidió para mejorar la seguridad, entre otras cosas, que se instale una comisaría de policía en el interior mismo del museo, algo que permitiría una intervención más rápida de las fuerzas del orden en casos como el del domingo, cuando toda la operación se desarrolló en sólo siete minutos.

Des Cars señaló que "hay algunas cámaras" que vigilan el perímetro del Louvre, pero ninguna cubría el balcón por el que los ladrones accedieron a la Galería de Apolo, gracias a un montacargas que llevaron en una camioneta, que pudo aparcar en el flanco sur del museo haciéndose pasar por unos operarios que hacían trabajos.

"Se nos ha infligido una herida inmensa", señaló la presidenta del Louvre, que insistió en que los dispositivos de seguridad existentes funcionaron correctamente, empezando por las alarmas, y que el personal actuó de acuerdo con los protocolos.

Agregó que tras el robo presentó su dimisión a la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien no la aceptó.

La presidenta hizo un relato detallado de lo ocurrido, que empezó con la llegada de la camioneta que aparcó junto al museo a las 09:30 y cuatro minutos después dos ladrones rompieron el cristal de una puerta del balcón con una radial, lo que hizo que se activaran las alarmas.

Un empleado señaló la intrusión un minuto después y los cuatro agentes que estaban en ese momento en la Galería de Apolo, siguiendo los protocolos, comenzaron inmediatamente la evacuación de los visitantes. A las 9.35 se dio aviso a la policía, pero las fuerzas del orden no llegaron a tiempo porque a las 9.38 los ladrones salieron por la misma puerta del balcón por la que habían entrado.

Los agentes de la empresa de seguridad del museo que salieron a perseguirlos consiguieron al menos, según el relato de la responsable, que no pudieran incendiar la camioneta para borrar pruebas.

Además, los ladrones perdieron en su precipitada huida una de las nueve joyas que habían sustraído, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que se ha encontrado dañada.

Des Cars insistió en que no quiere que se piense que ese robo era algo inevitable y que desde que asumió el cargo en septiembre de 2021 ha llamado la atención sobre "el estado de deterioro y de obsolescencia general del Louvre, de sus edificios y de sus infraestructuras", algo que había señalado ante la Asamblea Nacional en 2024.

Recordó que entre 2022 y 2024 solicitó unas auditorías para evaluar las condiciones de seguridad, que dieron lugar a un plan que se tradujo en licitaciones para unas obras que, con los plazos de la Administración se van a traducir en obras desde el primer semestre de 2026 por un monto de 80 millones de euros.

Agregó que tras su llegada al cargo en septiembre de 2021 paró la reducción de efectivos destinados a la seguridad, que en cambio han aumentado un 5,5 % desde 2022.

Macron pide que se aceleren las mejoras en la seguridad

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este miércoles que se acelere la implantación de medidas de seguridad en el Museo del Louvre, tres días después del robo de ocho joyas de la corona de Francia por un comando de cuatro ladrones.

En la reunión de hoy del Consejo de Ministros, presidida por Macron, el jefe del Estado francés indicó que "se estaban implementando medidas de seguridad en el Louvre y solicitó una aceleración de estas medidas", según informó la portavoz del gobierno, Maude Bregeon, en rueda de prensa.

"El presidente de la República es consciente de la emoción, la incomprensión e indignación que (el robo) ha podido generar en una parte de los franceses y los retos que conlleva, y ha pedido que presentemos medidas para acelerar su despliegue", señaló Bregeon.

La portavoz gubernamental recordó, no obstante, que "el riesgo cero no existe" y que las autoridades son conscientes de que "ese despliegue de medidas de seguridad necesita tiempo".

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, que ha guardado silencio en estos días frenéticos para el Louvre, comparecerá esta tarde ante una comisión del Senado para ser interrogada sobre el desarrollo de los hechos, sobre las medidas de seguridad y sobre qué se plantea la institución para que no se repita una situación como la del domingo.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, se defendió este martes de los reproches sobre las fallas de seguridad y, en la sesión de control al Gobierno ene la Asamblea Nacional, dijo que "los dispositivos del Museo del Louvre funcionaron".

Dati hizo hincapié en que Des Cars había encargado auditorías de seguridad en 2022, 2023 y 2024, que habían dado a una serie de recomendaciones que "se están poniendo en marcha", pero adujo que esto está tardando por las reglas complejas de las licitaciones públicas y porque las obras en un edificio patrimonial como el Louvre también están sometidas a reglas restrictivas.

También el ministro del Interior, Laurent Nuñez, incició este miércoles en la versión de Dati y aseguró que el sistema de alarma del Louvre funcionó "correctamente" en cuanto los ladrones rompieron la ventana de la Galería de Apolo, donde estaban las joyas, y que la policía llegó al museo "tres minutos" después de que se activase.

Pese a eso, también suscribió la afirmación del ministro de Justicia, Gérard Darmanin, de que fue "un fracaso", ya que no se pudo impedir que los ladrones consiguieran llevarse el botín.

En una entrevista a Europe 1 y CNEWS, Nuñez mostró su "plena" confianza en la capacidad del "más de un centenar" de investigadores que trabajan en este momento para "encontrar a los autores" del robo del domingo en el Louvre.

El ex jefe de Policía de París precisó que la Oficina Central de Trafico de Bienes Culturales ha recopilado pistas sobre los perfiles sospechosos y que se está haciendo "todo lo posible" para recuperar las ocho joyas robadas.

Su valor material ha sido estimado por el Museo del Louvre en 88 millones de euros, según informó ayer la Fiscalía de París, pero su valor patrimonial es "inestimable", dijo.

En cualquier caso, la investigación "está avanzando, está haciendo progresos", que no especificó por "cautela", pero incidió en que está "seguro" de que encontrarán a los autores del robo.