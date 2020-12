Preguntas y respuestas sobre las vacunas del Covid: ¿puedo contagiarme entre las dos dosis?

Si todo marcha bien, la vacuna contra el coronavirus comenzará a inocularse en España antes de que finalice el año. Al menos, así lo ha confirmado el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, a la espera de la reunión de urgencia del lunes de la Agencia Europea del Medicamento. Aunque desde el inicio de la pandemia se ha hablado de la vacuna como la solución más rápida para volver a la normalidad, surgen aún numerosas dudas para un nuevo escenario totalmente desconocido, en el que la relajación de la población civil puede ser muy peligrosa.

Tanto que Pedro Sánchez ha avisado en el Parlamento de endurecerá el plan para Navidad si es necesario ante la amenaza de una tercera ola tras las Navidades y en respuesta a las medidas tomadas por los países del entorno europeo.

Éstas son algunas de las cuestiones claves para hacernos una idea de cómo debemos actuar una vez recibamos la vacuna, tanto a nivel individual como colectivo.

¿Debo usar la mascarilla cuando reciba la vacuna?

Sí. Mientras los expertos obtienen más información acerca de la protección que brindan las vacunas contra el COVID-19 en condiciones de la vida real, es importante que todos sigamos usando todas las herramientas disponibles para ayudar a detener esta pandemia, como usar una mascarilla que cubra la boca y la nariz, lavarse las manos con frecuencia y mantener una distancia de al menos 6 pies de los demás.

Los expertos necesitan conocer más acerca de la protección que ofrecen las vacunas contra el COVID-19 antes de decidir hacer cambios en las recomendaciones sobre las medidas que todos deberían tomar para desacelerar la propagación del virus que causa el COVID-19. Otros factores, incluidos cuántas personas se vacunaron y cómo el virus se propaga en las comunidades, también incidirán en esta decisión.

¿Me puedo contagiar entre las dos dosis?

En el caso de la vacuna de Pfizer, que es la que primero llegará a España y a Andalucía, se necesitan dos dosis para que la vacuna esté inoculada al completo. Por tanto, mientras la vacuna no sea inoculada al completo, es decir, sus dos dosis, somos susceptibles de infectar, ser infectados y padecer la enfermedad provocada por el coronavirus.

¿El efecto de la vacuna es inmediato?

No. Inmediatamente después recibir la vacuna el individuo no alcanza la inmunidad. Después de ponerte la vacuna, es necesario regresar a casa, mantener el aislamiento social y esperar al menos 15 días para que la vacuna alcance el nivel de efectividad esperado. Al menos con la vacuna de Pfizer que se está usando en Reino Unido desde el pasado lunes.

En el caso de la vacuna rusa se debe incluso eliminar la ingesta de alcohol durante alrededor de dos meses o la vacuna pierde su efectividad. Esta vacuna, a día de hoy, no está contemplada por la Unión Europea para su uso en los Estados miembro.

¿Cuándo debería de dejar de usar mascarilla?

Actualmente no hay suficiente información disponible para afirmar o determinar cuándo los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) dejarán de recomendar que las personas usen mascarillas y evitar tener contacto directo con otras personas para ayudar a prevenir la propagación del virus que causa el COVID-19. Los expertos necesitan conocer más acerca de la protección que ofrecen las vacunas contra el COVID-19 antes de tomar esa decisión. Otros factores, incluidos cuántas personas se vacunaron y cómo el virus se propaga en las comunidades, también incidirán en esta decisión.

¿Debo vacunarme si acabo de ser infectado?

No se conocen contraindicaciones médicas para vacunar a personas que han superado la COVID-19 y, en principio, no sería necesario esperar un tiempo determinado. No obstante, para minimizar el riesgo de transmisión, se recomienda posponer la vacunación hasta finalizar los días de aislamiento recomendados.

¿Es posible lograr la llamada "inmunidad de rebaño"?

Los expertos desconocen qué porcentaje de personas debería vacunarse para lograr inmunidad masiva o "de rebaño" contra el COVID-19. La inmunidad masiva o "de rebaño" es un término que se utiliza para describir el momento en que una cantidad suficiente de personas están protegidas, ya sea por una infección previa o a través de la vacunación, por lo que es poco probable que un virus o una bacteria pueda propagarse y causar una enfermedad.

Como resultado, todos los integrantes de la comunidad están protegidos incluso si algunas personas no tienen ningún tipo de protección. El porcentaje de personas que necesita tener protección para poder lograr la inmunidad masiva o "de rebaño" varía según la enfermedad.