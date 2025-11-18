La Policía Nacional detiene a un hombre por matar presuntamente a su pareja en Murcia

Agentes de Policía Nacional detuvieron en la noche del lunes a un individuo por matar presuntamente a su pareja sentimental en una vivienda de San José de la Montaña (Murcia), según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno.

Los agentes hallaron a la víctima ya fallecida, que había presentado denuncias previas por malos tratos contra el ahora detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento.

La investigación continúa abierta para determinar las causas de la muerte.