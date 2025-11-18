La Policía Nacional detiene a un hombre por matar presuntamente a su pareja en Murcia
Violencia machista
La víctima había presentado denuncias por malos tratos contra el agresor pero en la actualidad no existían órdenes de alejamiento
Agentes de Policía Nacional detuvieron en la noche del lunes a un individuo por matar presuntamente a su pareja sentimental en una vivienda de San José de la Montaña (Murcia), según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno.
Los agentes hallaron a la víctima ya fallecida, que había presentado denuncias previas por malos tratos contra el ahora detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento.
La investigación continúa abierta para determinar las causas de la muerte.
