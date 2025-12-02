La población residente creció en 2024 en todas las comunidades excepto Extremadura
El mayor incremento se registra en localidades de la costa valenciana
España supera los 49 millones de habitantes gracias al aumento de la población extranjera
La población residente en España a 1 de enero de 2025 creció en todas las comunidades, excepto en Extremadura, respecto a un año antes, y lo hizo especialmente en las localidades de la costa mediterránea de Torrevieja (Alicante), Gandía (Valencia) y Benidorm (Valencia).
Según el Censo Anual de Población publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población residente en España a 1 de enero de 2025 se situó en 49.128.297 habitantes, 508.602 personas más que en la misma fecha de 2024 (un 1% más), un dato ya superado por la Estadística Continua de Población del INE que eleva esa cifra a 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025.
De los 49,1 millones de habitantes recogidos en el censo, 42,2 millones tenían nacionalidad española (el 85,9%) y 6,9 millones extranjera (el 14,1%), un 6,3% más que el año anterior.
Los mayores aumentos de extranjeros durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), Venezuela (52.555) y Marruecos (48.306); por contra, los descensos se registraron entre los de Rumanía (11.193), Ucrania (7.907) y el Reino Unido (5.940).
Los extranjeros más numerosos fueron los marroquíes (968.999), los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270).
En términos relativos, y entre las nacionalidades con mayor número de extranjeros, los mayores incrementos se registraron entre los peruanos (18,6%), colombianos (17%) y venezolanos (16,2%), mientras que los principales descensos se dieron entre los ciudadanos de Ucrania (bajaron el 3,8%), Bulgaria (2,9%) y el Reino Unido (2,2%).
La población creció más en ciudades de costa
Torrevieja (con el 4,9%), Gandía (3,6%) y Benidorm (3,5%) fueron las ciudades con mayor crecimiento poblacional el pasado año, mientras que los mayores descensos se dieron en Cádiz (bajó el 1%), Fuengirola (Málaga, -0,9%) y Talavera de la Reina (Toledo, -0,9%).
En 4.298 de los 8.132 municipios existentes a 1 de enero de 2025 (el 53,9% del total) la población aumentó o se mantuvo durante el pasado año.
Durante 2024 la población aumentó en todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura, y los mayores incrementos se produjeron en Cataluña (111.895 personas más), Comunidad Valenciana (105.897) y Comunidad de Madrid (104.618).
En términos relativos, los mayores aumentos se dieron en la Comunidad Valenciana (2%) y en la Comunidad de Madrid y Baleares (1,5% en ambas).
Por provincias, el número de habitantes se incrementó en todas excepto en seis. Las que más crecieron fueron Castellón, Alicante y Guadalajara (un 2% en las tres); por contra, los mayores descensos se registraron en Zamora (0,4%), Córdoba y Jaén (0,1% en ambas).
Cuatro de cada diez viven en su localidad de nacimiento
Atendiendo al lugar de nacimiento, el 42,8% de la población residía a 1 de enero de 2025 en el mismo municipio en el que nació y el 21,6% en otro municipio de la misma provincia.
Por su parte, el porcentaje de personas nacidas en el extranjero alcanzó el 19,3% (en la misma fecha de 2024 era del 18,2%).
Entre los nacidos en el extranjero, el 12,3% (más de un millón de habitantes) lo hizo en Marruecos, el 10,3% en Colombia y el 7,3% en Venezuela.
Por edad, sólo descienden los menores
El censo registra el aumento del 2,52% de la población de más de 64 años en términos relativos (de 9.928.368 a 10.178.625), el 1,13% de los que tienen entre 16 a 64 años (de 31.716.737 a 32.074.770) y se reducen los menores de 16 años el 1,43% (de 6.974.590 a 6.874.902).
El peso relativo de la población mayor de 64 años fue del 20,7%, lo que se tradujo en que la tasa de dependencia de los mayores de 64 años (relación entre la población mayor de 64 años y la de 16 a 64 años) se situó en 0,32, según explica el INE.
La estadística indica además que a 1 de enero de 2024 el 34,9% de la población de España era soltera, el 45,8% casada, el 7,8% divorciada o separada y el 7% viuda.
Por sexo hay una gran diferencia entre la población viuda, donde el 83% corresponde a mujeres, diferencia que se aprecia en todos los grupos de edad.
En las edades entre 16 y 34 años, el estado civil más frecuente fue soltero (80,4%), mientras que a partir de los 35 años era casado. En la franja de edad de 55 a 74 años, las personas casadas representaron el 65,6%.
También te puede interesar
Lo último