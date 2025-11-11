La población española crece en 105.488 personas y llega a 49,4 millones, el máximo histórico

La población residente en España aumentó en 105.488 personas en el tercer trimestre de este año y se situó en 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025, el valor máximo de la serie histórica que se inició en 1971, según la Estadística Continua de Población del INE publicada este martes.

El crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero ya que el número de nacidos en España disminuyó con respecto al segundo trimestre del año.

De los 49,4 millones, 39.617.578 es población nacida en España (9.901 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 9.825.266 son residentes en España nacidos en el extranjero, 115.389 más.

Según la estadística del INE, la población de nacionalidad española aumentó en 26.551 personas en el tercer trimestre respecto al anterior. Así, de los 49,4 millones de personas que residen en España, 42.310.520 tienen nacionalidad española y 7.132.324 nacionalidad extranjera.

Los residentes con nacionalidad extranjera aumentaron en 78.937 respecto al segundo trimestre.

Según esta estadística, el mayor número de personas que llegaron a España tenían nacionalidad colombiana (32.100), española (24.500 retornados), marroquí (23.400) y venezolana (20.500).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de emigrantes fueron española (9.100 salidas), colombiana (8.200), marroquí (7.900) y rumana (4.400 salidas).

La población crece más en la Comunidad Valenciana y Aragón

Durante el tercer trimestre de 2025, y respecto al anterior, la población crece en todas las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,40%), Aragón (0,36%), Castilla-La Mancha (0,34%), Cataluña y Navarra (0,32% en ambos casos) y Asturias y La Rioja (0,30%).

Por encima de la media nacional (0,21%) se situaron también Cantabria (con un crecimiento poblacional del 0,27%), la ciudad autónoma de Melilla (0,24%) y Castilla y León (0,23%).

Por debajo de la media, pero también aumentando población, están Galicia y Baleares (0,20% ambas), Murcia (0,19%), País Vasco (0,18%), Canarias (0,16%), Extremadura (0,11%), Comunidad de Madrid (0,09%) y Andalucía y ciudad de Ceuta (0,06%).

El número de hogares se sitúo en 19.684.380 a 1 de octubre de 2025, con un aumento de 55.109 durante el tercer trimestre.