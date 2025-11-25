Una pareja es condenada a 42 años de cárcel por prostituir a mujeres en Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha dictado sentencia contra una pareja que explotaba sexualmente a mujeres colombianas en diversos pisos de la capital extremeña. Los condenados, un hombre y una mujer, deberán cumplir 42 años de prisión en total por siete delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución lucrativa, a razón de seis años por cada uno de ellos. Según establece el fallo judicial, estas penas tendrán un límite máximo efectivo de cumplimiento de 18 años.

Los magistrados han impuesto además a los culpables la prohibición de comunicarse o acercarse a las víctimas durante diez años, así como una medida de libertad vigilada de cinco años tras cumplir la condena principal. La sentencia incluye también una condena por un delito continuado contra los derechos de ciudadanos extranjeros, con diez meses de multa, y el decomiso de diversos bienes utilizados en la actividad delictiva: un vehículo Audi Q7, varios teléfonos móviles, una lámpara LED empleada para fotografiar a las víctimas y el dinero intervenido. Las indemnizaciones a las siete víctimas ascienden a 46.000 euros en concepto de responsabilidad civil, según recoge el fallo que aún no es firme y contra el que cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Operativa criminal organizada

El tribunal considera probado que ambos acusados, que formaban pareja y carecían de antecedentes penales en el momento de los hechos, actuaban coordinadamente en todas las fases del delito: captaban a las mujeres en Colombia, organizaban su traslado, sorteaban los obstáculos legales para su entrada en España y finalmente las sometían a explotación sexual en Cáceres. Todas las víctimas presentaban una situación de vulnerabilidad económica y personal que fue aprovechada por los condenados.

Las pruebas que han sustentado la condena incluyen declaraciones de las testigos protegidas, vigilancias policiales, datos de geolocalización, imágenes de cámaras de seguridad e intervenciones telefónicas. Estas últimas revelaron cómo los acusados gestionaban directamente los clientes, organizaban los servicios sexuales y mantenían un estricto control sobre las mujeres mediante cámaras de vigilancia y supervisión de sus teléfonos.

Una denuncia por violencia machista destapó la red

La investigación que culminó con estas condenas se inició en noviembre de 2023, cuando una mujer denunció un episodio de violencia de género. Durante su declaración, reveló a los agentes que estaba ejerciendo la prostitución en un piso de Cáceres, lo que llevó a la Policía Judicial a abrir diligencias por posible trata de seres humanos.

Gracias a las vigilancias realizadas en diversos inmuebles, los investigadores identificaron a varias mujeres colombianas de entre 20 y 30 años que relataron circunstancias similares sobre cómo habían llegado a Cáceres y las condiciones bajo las que estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución. Estos testimonios resultaron fundamentales para construir la acusación que ha llevado a los responsables a prisión. El tribunal ha rechazado aplicar la atenuante de reparación del daño solicitada por la defensa, al considerar que las cantidades consignadas por los acusados no constituían una verdadera reparación voluntaria, sino simplemente una garantía para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas del proceso.