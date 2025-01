El papa Francisco sufre una caída y le inmovilizan el brazo por precaución

El papa Francisco ha sufrido una contusión en el antebrazo derecho como consecuencia de una caída este jueves por la mañana en Santa Marta, según ha informado la Sala de Prensa de la Santa Sede.

"Esta mañana, a causa de una caída en la casa de Santa Marta, el papa Francisco sufrió un hematoma en el antebrazo derecho, sin fracturas", ha explicado la Santa Sede, según informa el portal oficial del Vaticano Vatican News.

Además, las mismas fuentes han precisado que, aunque el Pontífice no ha sufrido ninguna fractura, se le ha "inmovilizado el brazo como medida de precaución".

A pesar de la caída, Francisco ha mantenido su agenda durante la mañana de este jueves, celebrando las distintas audiencias previstas, incluida la de la presidenta del Comité Mundial para la Seguridad Alimentaria, Nosipho Nausca-Jean Jezile.

Francisco ya sufrió otra caída el paado 6 de diciembre pasado que le causó "una contusión". Franciso apareció entonces con un hematoma en el rostro en los diferentes actos y ceremonias que tenía previstos ese fin de semana.

El hematoma del pontífice fue "consecuencia de una contusión" sufrida cuando "se golpeó la barbilla con la mesilla de noche”, según informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

En Esperanza (Plaza&Janés), la autobiografía escrita durante más de 6 años con el periodista italiano Carlo Musso y que se lanzará en más de 80 países, Francisco también se refiere a su salud y que incluso tras las operaciones y hospitalizaciones "nunca" ha pensado dimitir, mientras que ante la muerte confiesa: "Aunque sé que ya me ha concedido muchas, solo le he pedido una gracia más al Señor: cuida de mí, que sea cuando quieras pero, Tú lo sabes, me da bastante miedo el dolor físico... Así que por favor, que no me haga mucho daño".