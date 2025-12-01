Una mujer es asesinada a puñaladas por su pareja, que se suicidó, en Madrid

La mujer de 45 años hallada muerta en su domicilio de Torrejón de Ardoz (Madrid) de varias puñaladas, una de ellas en el cuello, fue asesinada presuntamente por su pareja, con la que tenía dos hijas de 13 y 17 años y que se suicidó posteriormente.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a Efe que la pareja estaba registrada en 2022 en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, con riesgo "no apreciado" y en estos momentos este caso estaba en situación "inactiva".

Este nuevo crimen machista ocurrió sobre las 22:00 del domingo. Los servicios de emergencias y la Policía Nacional primero encontraron el cadáver de un hombre de 44 años que se había precipitado desde el edificio del número 2 de la calle del Reino Unido, en la localidad de Torrejón de Ardoz.

Fuentes del caso han apuntado a Efe que, según las llamadas al 091, varios vecinos alertaron de que antes de arrojarse al vacío el hombre, de nacionalidad española, como la mujer, y de 44 años, había amenazado con matar a sus hijas y quitarse la vida.

Al acceder al interior del domicilio desde el que esta persona se había arrojado -cuya puerta fue abierta por los bomberos- los agentes localizaron el cuerpo de la mujer con varias heridas de arma blanca, alguna de ellas en el cuello.

Posteriormente a la vivienda acudieron las dos hijas de la pareja hallada muerta, de 13 y 17 años, que han quedado al cargo de un familiar.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 41 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.336 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.