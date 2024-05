Un muerto y varios de heridos por "graves turbulencias" en un vuelo de Londres a Singapur

Un británico de 73 años ha fallecido y 30 personas han resultado heridas este martes cuando un avión de la aerolínea Singapur Airlines que volaba de Londres a Singapur fue sacudido por "fuertes turbulencias", según ha informado la compañía.

El avión, un Boeing 777-300 ER, partió del aeropuerto londinense de Heathrow con destino a la ciudad asiática durante la noche del lunes con 211 pasajeros y 18 tripulantes, y a las 10 horas de despegar empezó a sentir "turbulencias extremas". "Hay heridos y un fallecido (...) Singapore Airlines ofrece su más sentido pésame a la familia del fallecido", apunta la compañía en un comunicado publicado en los perfiles oficiales de Facebook y X.

Singapore Airlines flight #SQ321, operating from London (Heathrow) to Singapore on 20 May 2024, encountered severe turbulence en-route. The aircraft diverted to Bangkok and landed at 1545hrs local time on 21 May 2024.



