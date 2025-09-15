Muere un hombre de 77 años por fiebre del Nilo en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este lunes el fallecimiento de una persona por fiebre del Nilo Occidental, un varón de 77 años que estaba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva. En total se han registrado once casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, cuatro de los cuales permanecen ingresados en este mismo centro hospitalario, según ha informado la Junta de Extremadura.

La dirección del Servicio Extremeño de Salud (SES) ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible.

Mantendrán así una actitud de alerta frente a posibles casos que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas, según ha aclarado. El SES ha vuelto a recomendar que se mantengan en buenas condiciones las piscinas, estanques y balsas, y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros. También aconseja tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior y mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados, como lociones, espray o pulseras. Sugiere además la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.