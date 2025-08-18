Muere un hombre de 70 años en Plasencia por las altas temperaturas

Una persona se refresca al atardecer en una jornada de altas temperaturas en Córdoba.

Un hombre de 70 años ha fallecido en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres) a consecuencia de las altas temperaturas, efectos del calor que sufrió mientras se encontraba pescando.

Éste es el tercer caso que se registra en Extremadura durante este verano debido a las altas temperaturas, según ha recordado el Servicio Extremeño de Salud (SES) en un comunicado.

La primera persona afectada fue un varón de 67 años, perteneciente al Área de Salud de Plasencia, cuyo fallecimiento fue notificado el pasado mes de julio. La segunda víctima fue un varón de 85 años, del Área de Salud de Badajoz, notificado a principios del mes de agosto.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha recordado a la población que la exposición a temperaturas excesivas "puede provocar alteraciones en el normal funcionamiento de nuestro organismo, como consecuencia de la pérdida de agua y electrolitos".

Así, la afectación a la salud puede ir desde calambres, mareos, cefaleas, deshidratación e insolación hasta golpe de calor, siendo éste el más grave al poder presentar daño multiorgánico, convulsiones e incluso coma.

Además, el SES ha hecho hincapié en que las personas mayores y los menores son más sensibles a los cambios de temperatura, y en las personas con determinadas enfermedades crónicas sometidas a tratamientos médicos o con discapacidades que limitan su autonomía, los mecanismos de termorregulación pueden verse descompensados.

De igual forma, ha señalado que la población especialmente susceptible ante situaciones de calor excesivo son los mayores de 65 años, los menores de 4 años, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, con trastornos de la memoria o las que reciben ciertos tratamientos como diuréticos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes.

Desde el SES se aconseja a la ciudadanía evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados, sin esperar a tener sed; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas.