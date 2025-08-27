Ocio
Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025

27 de agosto 2025 - 21:00

Al grito de "¡tomate, tomate!" la 78 edición de la Tomatina de Buñol (Valencia) ha arrancado a las 12:00 horas, puntual a su cita anual, en la que 22.000 participantes se han lanzado 120.000 kilos de verdura que han llenado de rojo y "adrelina" las calles de la localidad, en un año "complicado" y "difícil" tras el paso de la dana del 29 de octubre.

1/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
2/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
3/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
4/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
5/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
6/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
7/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
8/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
9/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
10/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
11/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
12/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
13/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
14/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
15/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
16/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
17/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
18/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
19/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
20/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
21/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
22/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
23/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
24/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
25/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
26/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
27/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
28/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
29/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
30/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
31/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
32/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
33/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
34/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
35/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
36/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
37/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
38/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
39/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP
40/40 Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025 / EFE/EP

