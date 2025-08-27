Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025

Al grito de "¡tomate, tomate!" la 78 edición de la Tomatina de Buñol (Valencia) ha arrancado a las 12:00 horas, puntual a su cita anual, en la que 22.000 participantes se han lanzado 120.000 kilos de verdura que han llenado de rojo y "adrelina" las calles de la localidad, en un año "complicado" y "difícil" tras el paso de la dana del 29 de octubre.
1/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
2/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
3/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
4/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
5/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
6/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
7/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
8/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
9/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
10/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
11/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
12/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
13/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
14/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
15/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
16/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
17/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
18/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
19/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
20/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
21/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
22/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
23/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
24/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
25/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
26/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
27/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
28/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
29/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
30/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
31/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
32/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
33/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
34/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
35/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
36/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
37/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
38/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
39/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP
40/40Las mejores fotos de la Tomatina de Buñuel 2025/EFE/EP