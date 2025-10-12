Las lluvias torrenciales dejan importantes riadas en Tarragona

Las lluvias torrenciales que están cayendo en la comarca tarraconense del Montsià han dejado a personas atrapadas en vehículos y bajos de inmuebles, aunque de momento no se tiene constancia de heridos o personas arrastradas por el agua. Protección Civil ha pedido a los ciudadanos de esta comarca tarraconense, en el delta del Ebro, que no salgan de casa por la "complicada situación" que se está viviendo por las intensas lluvias.

Cristina Vicente, jefa de operaciones de Protección Civil de Cataluña, ha pedido en declaraciones a los medios a todas las personas que se encuentren en problemas que llamen al 112, y a los que están en casa "que no salgan". "La situación es complicada y la previsión dice que habrá más lluvia", ha agregado.

Oriol Corbella, inspector de los Bombers de la Generalitat, ha explicado que lo más complicado de la situación "es la simultaneidad" de avisos, con 125 peticiones de ciudadanos en estos momentos, una situación ante la que se ha decidido enviar refuerzos desde otros puntos de Cataluña a la zona.

La situación es especialmente compleja en los municipios de La Ràpita, Santa Bàrbara y Godall. La autopista AP7 se encuentra cortada en Ulldecona por inundación de la vía, con coches atrapados por el agua.