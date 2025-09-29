Las lluvias descargan con intensidad en la Comunidad Valenciana: acumulados más de 180 litros en doce horas en la costa

Una borrasca que sacude el este del país y que ha provocado cancelaciones de vuelos, cortes de vías, inundaciones, suspensión de clases y rescates sigue sacudiendo a la Comunidad Valenciana, que mantendrá durante toda la jornada la alerta roja por riesgo extremo en el litoral valenciano por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas.

Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, la situación en las próximas horas, se prevé "muy adversa" en el este peninsular. Este lunes dejará lluvias torrenciales y riesgo elevado de inundaciones en el litoral Mediterráneo y los acumulados durante todo el episodio podrían superar los 300 litros por metro cuadrado. Este lunes se mantendrá la alerta roja hasta la madrugada en el litoral de la provincia de Valencia; riesgo extremo que ya no afecta a Tarragona ni Castellón, que han bajado el aviso a nivel naranja (riesgo importante). A partir del martes se prevé que la borrasca se traslade hacia Baleares, elevando la alerta en el archipiélago a nivel naranja, con riesgo importante por lluvias "muy intensas" que podrían acumular 50 litros en una hora o más de 100 litros en 2-3 horas.

El portavoz de la Aemet ha explicado que este episodio de lluvias intensas que durará hasta el martes, no es igual que el ocurrido en Valencia en octubre del año pasado; en aquel momento las precipitaciones más abundantes se registraron en zonas de interior, con riadas que afectaron en puntos donde apenas había llovido.

En esta ocasión, ha añadido, el riesgo principal es de inundaciones in situ en la zonas en donde las precipitaciones sean más intensas". Son posibles además crecidas súbitas en cauces, ramblas y barrancos, por lo que ha pedido a la población extremar la precaución y estar pendiente de los avisos oficiales.

Durante la pasada madrugada, los bomberos de Castellón y Valencia realizaron varios rescates de vehículos atrapados por las lluvias donde la acumulación de agua supera los 100 litros por metro cuadrado en varios puntos, y han reforzado los servicios.

Un total de 239 municipios de la Comunitat Valenciana, la mayoría (215) en la provincia de Valencia, han suspendido este lunes las clases ante la alerta roja por lluvias con una cifra de 536.851 alumnos afectados.

Fuertes lluvias en Alcira / EFE

La comarca valenciana de La Safor está registrando precipitaciones de gran intensidad y ha superado los 200 litros por metro cuadrado en el observatorio de Gandia-Parpalló Borell, acumulados en menos de cinco horas, según ha explicado la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). En la localidad de Alcira, en la Ribera, las precipitaciones han provocado dificultades para circular en el casco urbano, según el consistorio. En concreto, en Gandía se han superado los 224 l/m2 y en Barx, también en la Safor, se han registrado hasta 204. En la misma comarca destacan los registros de Real de Gandía con 145. En este observatorio, según Avamet, han caído 103 l/m2 en solo 40 minutos.

Alcira ha registrado 120 l/m2 mientras que otras localidades como Corbera, Guadassuar o Carcaixent superan los 80. En l'Albufera, en el Tancat de l'Estell, se han acumulado 47 l/m2 en solo 20 minutos, de acuerdo con Avamet. Las precipitaciones hacia las 17:25 se dirigían lentamente hacia l'Horta Sud: Fortaleny 101 l/m2, 48 de ellos en 25 minutos; Sueca/Tancat Estell, 92 (66 en 35 minutos) y Sueca/les Palmeres 71 l/m2 (50 en no llega a media hora).

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha hecho una primera valoración de los efectos de un episodio de lluvia "muy intenso y concentrado en un periodo de tiempo muy corto", especialmente en el distrito marítimo, el Grau y la Playa. En el Grau, se han alcanzado 104,6 l/m2, con picos superiores en algunos puntos de la ciudad, según el consistorio.

"Los cinco depósitos de tormentas y las cuatro estaciones de bombeo han funcionado correctamente y han permitido aligerar grandes cantidades de agua que hubieran podido provocar problemas mayores". De hecho, según ha apuntado, se calcula que "hemos aligerado hasta 22 millones de litros en una hora" y en dos horas, 55 millones "que podrían haber estado en la vía pública", ha precisado el primer edil.

La intensidad y la corta duración ha causado los "problemas puntuales" que persisten y que han obligado a cortar caminos y accesos en zonas como la Playa de Gandia, Marenys de Rafalcaïd, la Marjal y Marxuquera, entre otros. También se han registrado caída de árboles en avenida de França, del Grau, Passeig Germanies y calle Juan Ramón Jiménez; tres bajos inundados en la avenida França y un accidente de tráfico sin heridos en Camí Assagador de Morant.

Prieto ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: "Hemos de continuar extremando las precauciones, evitar desplazamientos si no son estrictamente necesarios y seguir las indicaciones a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, la Policía Local y el 112".

En Oliva, durante la mañana, en la zona centro del Passeig se ha visto "colapsado" el drenaje natural, aunque que la circulación se ha restablecido "rápidamente". No obstante, permenacen cortadas varias vías: camino de les Bruixes, camino de les Marjaletes, camino de l'Aigua Blanca y camino de les Canyades. El consistorio recomienda evitar los desplazamientos y realizarlos únicamente en casos de necesidad.

En Xeraco, a causa de las lluvias también se recomienda a la ciudadanía evitar desplazarse en coche si no es necesario y recuerda que el paso de los vehículos provoca olas de agua que acaban entrando en los bajos de las viviendas provocando molestias y daños.

En el caso de Alcira, según informa el Ayuntamiento, la fuerte intensidad de la lluvia ha provocado dificultades de circulación en el centro urbano, por lo que pide no transitar por diversas calles que están cortada o son impracticables: Gabriela Mistral, Vicent Ribes, Simat, la Zona Aldi, Alquenència, Ricard Fluixà, Verge del Lluch, Taronger, Trafalgar, Plaza Alacant, avenida Antiga Avidesa o la CV-41 desde Carcaixent a Alcira, entre otras.

En la provincia de Castellón, Eslida ha llegado a los 180,6 l/m2. También en esta provincia, en la Plana Baixa, Sueras ha alcanzado 162 l/m2 y l'Alúdia de Veo 161,6, según Avamet.

Normalidad en los embalses

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha informado a las 14:33 de "situación de normalidad" en los embalses y ha explicado que "en cuanto a caudales, de momento no hay registros de superación de umbrales". No obstante, ha alertado de "peligro de crecidas e inundaciones repentinas en cauces y ramblas", por lo que ha pedido "mucha precaución".

Efectivos de los Consorcios Provinciales de Bomberos llevan realizadas 35 intervenciones en la provincia de Valencia y ocho en Castellón por las lluvias de las últimas horas, según han informado ambos organismos. En las dos provincias están revisando barrancos y cauces de ríos.