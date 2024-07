Katy Perry sorprende en una discoteca de Barcelona bailando 'La Macarena' y repartiendo chupitos

Este fin de semana, dos artistas femeninas se han adueñado de las redes sociales en España. En Madrid, la cantante colombiana Karol G ha sido la gran protagonista con los conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu. Y en Barcelona, cientos de asistentes que acudieron a una famosa discoteca fueron sorprendidos por Katy Perry.

La cantante norteamericana se encontraba en la ciudad condal trabajando en la grabación de su nuevo videoclip. Y durante la madrugada del domingo, se dejó ver disfrutando en la fiesta Churros con Chocolate, celebrada en la discoteca La Terrrazza, una de las más populares de Barcelona.

Katy apareció por la puerta del local con la canción Rain On Me de fondo. Aunque al principio se acercó a la zona VIP, no tardó en dirigirse a la pista general del local y acercarse a los cientos de asistentes.

La cantante de éxitos como Firework o Roar se animó a bailar 'La Macarena' e incluso repartió chupitos a los asistentes. Las redes sociales no tardaron en llenarse de vídeos de Katy Perry en esta conocida discoteca, y dio numerosos 'momentazos' que rápidamente se viralizaron, cantando algunos de sus grandes éxitos, interactuando con el público o disparando con una pistola de agua.

Además, la artista presentó en primicia un adelanto de su nueva canción, Lifetimes, la cual forma parte de su próximo disco, '143', que verá la luz el 20 de septiembre.