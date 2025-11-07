Juristas y psicólogas denuncian la falta de protección real a los hijos de víctimas de violencia machista

A pocos días del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres: y cuando van 36 mujeres asesinadas en lo que va de año (en 2024 hubo 48), juristas, psicólogas y responsables de políticas públicas lanzan un mensaje: la infancia también sufre la violencia machista y necesita derechos propios, reconocimiento y reparación. Durante el Foro contra las Violencias de Género, que celebra su edición anual en Barcelona impulsado por la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, las expertas han centrado el debate en las violencias “silenciadas” que padecen los niños y niñas víctimas de violencia vicaria, un colectivo especialmente indefenso pese a los avances legislativos de los últimos años. Cabe destacar que hace pocas semanas se han iniciado los primero pasos legislativos respecto a la misma.

La psicóloga y especialista en políticas públicas Laia Rosich ha alertado de que aún persiste una preocupante “falta de perspectiva de género” en la práctica profesional y ha denunciado el auge de discursos negacionistas de la ultraderecha, que “banalizan” la violencia de género. Aun así, Rosich ha destacado los pasos dados en materia legislativa, como las reformas de la Ley de Protección Integral a la Infancia (LOPIVI), que refuerzan la atención psicológica y la suspensión de visitas en casos de violencia.

Sin embargo, la realidad judicial dista aún del marco normativo. “Existe una enorme desconexión entre las leyes y su aplicación real en los juzgados”, ha afirmado la abogada de Dones Juristes Nani Beltrán, quien considera “irrisorias” las cifras de suspensiones de visitas cuando hay riesgo para los menores. “Se sigue priorizando al pater familias por encima de los derechos del niño”, ha denunciado.

Desde la universidad, la investigadora Patricia González, del Grupo Antígona de la UAB, ha instado a ampliar la mirada sobre la violencia machista más allá del hogar, incluyendo las agresiones sexuales en los centros educativos y otras formas de violencia estructural que afectan a niñas y adolescentes.

La consellera de Igualdad y Feminismo ha inaugurado el foro recordando que la violencia machista no solo se ejerce en las relaciones de pareja, sino también “en la presión estética, la falta de consentimiento y la negación del placer y la autonomía de las niñas”. Con 36 mujeres asesinadas en lo que va de año, el foro ha vuelto a poner sobre la mesa una urgencia compartida: sin una protección real a los hijos e hijas de las víctimas, la lucha contra la violencia machista seguirá incompleta.