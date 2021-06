La inmunidad de grupo frente a la Covid se aleja pese a la vacunación

La campaña de vacunación sigue avanzando a buen ritmo en nuestro país y el objetivo final, la inmunidad de grupo, parecería que está cada vez más cerca. Sin embargo, existen voces de especialistas que ponen en duda esta inmunidad de grupo dadas determinadas circunstancias, tales como las variantes y la evolución del coronavirus.

Estas variantes o mutaciones, en palabras del infectólogo Alejandro Macías, imposibilitan que se pueda alcanzar la tan ansiada inmunidad dado que el coronavirus no parece que vaya a desaparecer; por el contrario: cada vez se encuentra más evolucionado.

Las variantes impedirán la inmunidad grupal

En una comparecencia pública para el programa CNN español, el conocido infectólogo Alejandro Macías, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha reconocido que la inmunidad grupal jamás se alcanzará dado que "las variantes van a seguir apareciendo y las que se transmitan con más facilidad van a sustituir a las locales".

Esto implica que las variantes alcancen un crecimiento sin igual, ya que por ejemplo, "en EE UU la variante delta representaba entre el 3% y el 5%, pero en menos de cuatro semanas es ya el 20%. Va a haber un crecimiento logarítmico", tal y como ha señalado el especialista.

Para entender por qué a pesar de la vacunación y la bajada de casos no se logrará que se alcance dicha inmunidad debemos atender a las variantes, ya que los casos mayoritarios serán de la actual variante delta: "La India es un verdadero laboratorio de variantes, y es donde se está produciendo la delta".

Aún así, el experto puntualiza que esto no es una llamada a la alarma sino que la solución sigue pasando por continuar el proceso de vacunación de la forma más rápida y eficaz posible, así como evitar los lugares más masificados de personas, ya que "poner una barrera a las variantes es imposible".

De igual modo, Macías declaró que si bien esta inmunidad de rebaño marcada como objetivo para el final de la pandemia nunca se va a alcanzar, si que estaremos cada vez muy próximos: "Decíamos que la alcanzaríamos con un 66%, y eso en México ya lo tenemos, pero no consideramos en un principio que el virus iba a estar cambiando. Parece que la alcanzamos y se aleja un poco más".

La conclusión de las palabras del infectólogo a la CNN dejan patente que si bien el virus no va a desaparecer ni se va a lograr la inmunidad grupal, sí que hay que diseñar estrategias para poder contenerlo para, de esta forma, aprender a convivir con el virus y no volver a situaciones como los confinamientos de 2020. Para Macías no es tan primordial la inmunidad de rebaño, ya que esta no será posible nunca y se convierte actualmente en una utopía, sino el avance de la vacunación y la adaptación de la sociedad a convivir con el virus indefinidamente.