La incidencia del cáncer infantil se mantiene estable desde 2000 y la supervivencia alcanza el 84%

La incidencia del cáncer infantil se ha mantenido estable desde el año 2000 y las diferencias territoriales en supervivencia se han reducido en la última década, según el Registro Español de Tumores Infantiles (RETI-Sehop), que ha conmemorado 45 años de seguimiento del cáncer pediátrico en España. El informe anual confirma, además, que la supervivencia a cinco años tras el diagnóstico alcanza el 84% en el conjunto de tumores infantiles y que cada año se diagnostican cerca de mil casos en menores de 15 años.

En concreto, el RETI-Sehop ha registrado desde 1980 hasta 2024 más de 34.000 casos de cáncer en menores de 15 años y 2.413 en adolescentes de 15 a 19 años. Las leucemias representan el 28% de todos los tumores infantiles, seguidas por los tumores del sistema nervioso central (25%), los linfomas (12%) y los neuroblastomas (8%).

La supervivencia por tipo de tumor muestra resultados iguales o superiores al 90% en leucemia linfoblástica aguda, linfomas y retinoblastomas, mientras que los tumores del sistema nervioso central y los tumores óseos siguen siendo los principales retos terapéuticos.

El estudio, presentado en la Universidad de Valencia, constata que la incidencia global no ha experimentado un aumento real desde el año 2000, aunque la distribución por edades ha variado como consecuencia de la caída de la natalidad, que reduce el peso relativo de los niños más pequeños.

Las estimaciones del registro apuntan a que uno de cada 422 niños que residen en España desarrollará un cáncer antes de cumplir los 15 años, un dato fundamental para planificar recursos sanitarios y organizar la asistencia pediátrica oncológica, según señala la subdirectora general de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad, Rosario Fernández.

El RETI-Sehop nació a finales de los años setenta como un proyecto compartido entre la Universidad de Valencia y la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (Sehop), impulsado por un grupo pionero de especialistas en oncohematología pediátrica y por el profesor Rafael Peris-Bonet, como él mismo ha recordado durante el acto.

Su misión fue desde el principio evaluar los avances en el tratamiento del cáncer infantil y garantizar que todos los menores tuvieran las mismas oportunidades de curación, independientemente de su lugar de residencia.

Red cooperativa

El registro funciona como una red cooperativa: todas las unidades de Oncología y Hematología Pediátricas de España notifican los casos que diagnostican y hacen seguimiento de los pacientes hasta el quinto aniversario del diagnóstico, siguiendo las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud y las redes europeas de registros de cáncer.

Con una exhaustividad del 97% en menores de 15 años, el RETI se ha consolidado como el referente nacional sobre el conocimiento del cáncer infantil y los resultados globales de su tratamiento, ha señalado su actual directora científica, Adela Cañete.

Por su parte, Ana Fernández-Teijeiro, presidenta de Sehop 2016-2025, ha destacado que pertenecer a la Sehop convierte al registro en una herramienta de autoevaluación permanente para la oncología pediátrica española.

El RETI-Sehop, ha detallado, proporciona a la comunidad científica informes anuales, estudios de supervivencia, análisis de incidencia y datos sobre la estructura de la red asistencial, información que orienta la organización de protocolos cooperativos, la mejora de los circuitos asistenciales y la identificación de prioridades de investigación.

Proyectos internacionales

El registro también participa en grandes proyectos internacionales de investigación epidemiológica que permiten comparar los resultados españoles con los de otros países y refuerzan la visibilidad de la oncología pediátrica nacional en el contexto global.

Además, cuenta desde 2014 con financiación del Ministerio de Sanidad y está reconocido como Sistema de Información de Interés para el Sistema Nacional de Salud, integrado en la Estrategia en Cáncer. En virtud de ese acuerdo, RETI suministra periódicamente información al ministerio y a las comunidades autónomas para apoyar la toma de decisiones sobre planificación, evaluación de resultados asistenciales, y colabora también con la Federación de Familias de Niños con Cáncer y otras organizaciones de pacientes.

"Esta alianza con el Ministerio de Sanidad y las comunidades garantiza que los datos se traduzcan en políticas y en cambios reales en la asistencia", ha comentado la subdirectora general de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad. En el 45 aniversario del RETI-Sehop, la voz de las estadísticas ha tenido un rostro propio. Laura Mora, quien ha sobrevivido a un osteosarcoma, ha recordado que detrás de cada caso registrado hay una vida y una familia: "Estoy yo y muchos otros menores. RETI construye conocimiento y siembra esperanza", ha declarado.