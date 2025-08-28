El incendio de Fasgar: más de 20 días de un fuego incontrolable
La Unidad Militar de Emergencias ha llegado a asegurar que en veinte años no había visto un fuego tan desfavorable en todo el país.
Incendios de sexta generación: el fuego que altera el clima y desafía todo control
El incendio declarado en Fasgar, en el municipio leonés de Murias de Paredes, se ha convertido en uno de los más graves y prolongados de la historia reciente de Castilla y León. Tras 21 días activo, el fuego continúa fuera de control y ha puesto a prueba no solo a los equipos de extinción, sino también a los vecinos de la zona, que viven entre desalojos, humo y una incertidumbre creciente.
Las causas de esta situación son múltiples y se combinan en un escenario casi perfecto para el desastre. La orografía es uno de los principales obstáculos: se trata de una zona de montaña, abrupta y de difícil acceso, donde muchas brigadas no pueden trabajar directamente y deben limitarse a vigilar o actuar con medios aéreos. A ello se suma la sequedad extrema de la vegetación, que alimenta un fuego con un comportamiento muy agresivo, capaz de reactivarse una y otra vez cuando parecía estabilizado.
Las reactivaciones han sido constantes, algunas de ellas incluso vinculadas a la acción humana. La Junta de Castilla y León denunció que en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano alguien prendió un nuevo foco “por detrás del operativo”, lo que obligó a replantear toda la estrategia de extinción y dificultó todavía más el trabajo de las brigadas.
Los primeros días resultaron cruciales, pero la falta de medios suficientes y los cambios continuos en los equipos de extinción retrasaron la contención inicial. Brigadistas y vecinos han denunciado cierta descoordinación, lo que aumentó la sensación de impotencia en un incendio que, con el paso de las jornadas, se volvía cada vez más inabordable. La Unidad Militar de Emergencias llegó a asegurar que en veinte años no había visto un fuego tan desfavorable en todo el país.
El impacto ecológico es igualmente devastador. Se calcula que se han quemado unas 700 hectáreas de abedular, consideradas las más valiosas del sur de Europa, además de hábitats fundamentales para especies en peligro como el urogallo, el oso pardo o la perdiz pardilla. La pérdida ambiental se suma al desgaste físico y emocional de los equipos, que han trabajado jornadas interminables bajo un humo constante y con la amenaza de nuevas reactivaciones.
La esperanza ahora se centra en la meteorología: un descenso de temperaturas, un aumento de la humedad o unas lluvias podrían ayudar a contener un fuego que, tras tres semanas devastando los montes de León, se resiste a todos los esfuerzos humanos. Mientras tanto, Fasgar y las poblaciones cercanas viven pendientes del viento y de un incendio que se ha convertido en sinónimo de descontrol, impotencia y tragedia ambiental.
Cronología del incendio de Fasgar
- 8 de agosto de 2025
- Se declara el incendio en Fasgar (Murias de Paredes). Se activa el nivel 2 de peligrosidad por la magnitud del fuego y el riesgo para las poblaciones.
- 9-10 de agosto
- El fuego se expande rápidamente debido a la sequedad de la vegetación y a la complicada orografía. Los equipos de extinción trabajan con dificultades. Al menos una decena de brigadistas son atendidos por inhalación de humo.
- 11-14 de agosto
- Se quema ya una parte importante del abedular del Alto Sil, considerado el más valioso del sur de Europa. El fuego no da tregua y se mantiene activo con distintos frentes.
- 15 de agosto
- El incendio parece estabilizarse en algunos puntos, pero las reactivaciones siguen siendo constantes. La zona sigue en máxima alerta.
- 20 de agosto
- La Junta de Castilla y León denuncia que alguien ha provocado un nuevo foco por detrás del operativo, en la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano (Igüeña). La estrategia de extinción se rompe y el fuego vuelve a expandirse.
- 21-23 de agosto
- El incendio alcanza de nuevo un comportamiento “extremo”. Vecinos de varias localidades cercanas tienen que ser desalojados de manera preventiva.
- 24-25 de agosto
- La AEMET anuncia previsiones favorables (descenso de temperaturas y más humedad), lo que da un respiro a los equipos. Sin embargo, el incendio sigue activo y sin control total.
- 27 de agosto
- El fuego se descontrola de nuevo y vuelve a estar fuera de la capacidad de extinción. Los vecinos denuncian descoordinación y falta de medios en los primeros días, cuando aún se podía haber controlado.
- 28 de agosto
- El incendio cumple 21 días activo. La UME afirma que en 20 años no ha visto nada igual en España. Se calculan unas 700 hectáreas de abedular arrasadas, además de un grave impacto en hábitats de especies como el oso, el urogallo y la perdiz pardilla.
