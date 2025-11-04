Un incendio arrasa la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca

La cúpula de madera de enormes dimensiones que preside el restaurante de eventos de los hermanos Roca, el Mas Marroch, ha ardido por completo en un incendio que se ha declarado esta pasada madrugada, sin que se hayan producido heridos.

Según informan Bomberos de la Generalitat, diez dotaciones terrestres se han desplazado al lugar del siniestro, del que se ha recibido aviso en el teléfono de emergencias a las 4:33.

La cúpula de madera, una estructura de más de veinte metros de diámetro y diez de altura, ha ardido por completo y el trabajo de los efectivos se ha centrado en proteger el edificio anexo, la masía gótica del siglo XV que da nombre al restaurante. El fuego se ha dado por estabilizado a las 7:00 y las causas se investigan actualmente.

Uno de los tres hermanos Roca, Josep, sumiller del Celler de Can Roca, el restaurante de la familia reconocido con tres estrellas Michelin, ha agradecido al cuerpo de Bomberos y a los Mossos d'Esquadra a través de las redes sociales el trabajo realizado "con celeridad, eficacia y cuidado". "Tristeza, desesperación y resignación", han sido tres adjetivos con los que ha descrito el incendio, acompañados de "alivio" al no haber sufrido desgracias humanas.

Josep Roca ha lanzado un mensaje positivo después de describir el incendio: "El fuego y el humo como punto de partida de la creación. Recuperar, reconducir, rehacer". La cúpula del Mas Marroch era una obra de ingeniería bajo parámetros de arquitectura ecológica que se ubicada en un espacio que acogía eventos y banquetes, incluida la gala de entrega de estrellas Michelin de 2016.