El imagen de las graves inundaciones en Indonesia: el cadáver de un elefante semi enterrado en escombros

Las graves inundaciones que asolan partes de la isla indonesia de Sumatra, con más de 600 fallecidos, han dejado una imagen inusual que ilustra la severidad del temporal, con un elefante de varias toneladas fallecido y atrapado este martes bajo los escombros en la provincia septentrional de Aceh.

Según la agencia estatal Antara, el mamífero fue encontrado el sábado en el distrito de Meureudu, una de las 50 localidades severamente afectadas por el mal tiempo de la última semana, que afecta sobre todo a Aceh y las provincias de Sumatra Septentrional y Occidental. El animal seguía este martes parcialmente cubierto por escombros en un sitio que estuvo cubierto por agua y que ahora se ha convertido en un amasijo de lodo, árboles caídos y desechos de variada índole y tamaño. Antara asegura que algunos residentes de la zona intentaron retirar el cadáver pero no pudieron debido a la falta de equipos para movilizar al animal, cuyo peso se estima entre dos y cuatro toneladas. La mitad de su cuerpo quedó enterrado con la cabeza hacia abajo.

La cabeza del elegante muerto en las riadas de Indonesia. / EFE

Según el medio público, los vecinos aseguran que nunca habían visto un elefante en esa zona, por lo que creen que fue arrastrado por las aguas de la inundación, que siguen afectando a Aceh, la única provincia de Indonesia que se rige por la ley islámica. En noviembre de 2024, otro elefante de un zoológico falleció en la turística isla de Bali, al sureste de Sumatra, tras ser arrastrado por la corriente de un río.

Las intensas precipitaciones, que han causado el desbordamiento de ríos y corrimientos de tierra, dejan un saldo preliminar de 659 muertos en Indonesia, con 475 desaparecidos y 2.600 heridos. Las inundaciones han afectado a 3,2 millones de personas en el archipiélago, que alberga la mayor población musulmana del mundo.