Igualdad y el Poder Judicial reforzarán la formación en violencia machista

El Ministerio de Igualdad y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han firmado este jueves un convenio de colaboración para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y actualizar la formación de la carrera judicial en materia de violencia machista, igualdad y discriminación por razón de sexo. El acuerdo busca mejorar el abordaje de todas las formas de violencia contra las mujeres, desde la violencia machista hasta la trata o la violencia digital, si bien no han trascendido más detalles ni desglose de la formación.

Ana Redondo, titular de Igualdad, e Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, han rubricado este convenio marco que establece las bases de colaboración entre ambas instituciones para actividades formativas dirigidas a la carrera judicial. Según ha informado el CGPJ, la formación estará orientada a detectar formas encubiertas de violencia sobre las mujeres en procesos de familia y a mejorar la toma de declaración a víctimas, evitando la revictimización.

El programa formativo contempla además preparación específica sobre el impacto de la violencia en mujeres migrantes y ampliará la formación de profesionales que participan en procedimientos judiciales con menores, con el objetivo de garantizar una mejor respuesta judicial ante estos casos.

Llamamiento a la unidad política

Paralelamente, la ministra Redondo ha hecho un llamamiento a recuperar la unidad de las fuerzas políticas frente a la violencia de género, tras condenar los recientes feminicidios de Yoanna y Martha, asesinadas en Zarautz y Madrid, que elevan a 1.327 las víctimas mortales del maltrato machista en España desde que existen registros, y 32 en lo que va de 2025.

"Estos asesinatos suponen la lesión y la vulneración radical y absoluta de todos los derechos de las mujeres. Reivindicamos nuevamente la unidad de todas las fuerzas políticas para luchar contra este enorme problema democrático", ha declarado Redondo tras participar en un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Fallos en el sistema de protección

En el caso de Martha, de 21 años, asesinada en Madrid a pesar de haber denunciado al agresor, sobre el que pesaba una orden de alejamiento, Redondo ha avanzado que tendrá que analizarse en un comité de crisis qué ha fallado en el sistema de protección.

La ministra ha explicado que el análisis de los feminicidios evidencia la confluencia de distintas vulnerabilidades en las víctimas y ha anunciado que se reforzarán todos los mecanismos de protección. Además, ha pedido especial atención a los entornos de las víctimas durante la próxima época navideña, considerada de especial riesgo para las mujeres que sufren violencia machista.