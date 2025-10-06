Igualdad denuncia un incumplimiento sistemático de la ley del aborto en varias comunidades

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado que hay comunidades autónomas que "incumplen sistemáticamente" el derecho al aborto porque ni han puesto en marcha el registro de objetores de conciencia ni tienen un hospital público de referencia en cada provincia que permita a las mujeres interrumpir el embarazo.

"Se está requiriendo a las comunidades autónomas para que cumplan con el registro de objetores, pero también los requisitos legales que permiten realizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y con todas las garantías. Pretendemos que no haya mujeres de primera y de segunda en el territorio español", ha defendido Redondo en RNE.

La titular de Igualdad se ha explicado de esta manera después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya remitido este lunes una carta a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares exigiéndoles que garanticen el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública y que, para ello, pongan en marcha el registro de objetores de conciencia, como marca la ley.

Redondo ha destacado que son muchas las mujeres que tienen que interrumpir el embarazo en la sanidad privada: "No se está cumpliendo la ley, ésa es la dura realidad y hay muchas mujeres que tienen dificultades. (...) Se trata de homologar el derecho, de permitir que todas las mujeres puedan ejercerlo con libertad y en condiciones de igualdad en todo el territorio", ha añadido.

A su juicio, la ley aún necesita un impulso para su desarrollo completo y ha señalado que el derecho a la objeción de conciencia no puede conculcar totalmente el derecho al aborto, sino que ambos deben conciliarse, de ahí la necesidad de poner en marcha los registros de objetores de conciencia.

En cuanto al anuncio de Sánchez de blindar el derecho al aborto en la Constitución, Redondo ha sostenido que "es el momento de dar un paso más" ante la ola reaccionaria que se "está llevando por delante los derechos de las mujeres, empezando por el de interrupción voluntaria del embarazo".

Es, ha dicho, "un ataque furibundo a los derechos de las mujeres".

La reforma constitucional para blindar este derecho, ha afirmado, no requeriría referéndum, pero sí el apoyo de tres quintas partes de las Cámaras y para ello será necesario el apoyo del PP.

Redondo espera que los populares, "a pesar de sus meteduras de pata", cambien su actitud después de lo sucedido en el Ayuntamiento de Madrid con el supuesto síndrome posaborto y apoyen la reforma.

"Hay que pedirle al PP que se aclare con dónde quiere estar: avanzando en igualdad o mimetizándose absolutamente con Vox", ha apuntado, con la ultraderecha o siendo un partido de Estado.

La ministra ha criticado que el PP está "desnortado", ha perdido la centralidad y la capacidad de conectar con las mujeres.