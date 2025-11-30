Herida grave en Mallorca tras ser atacada con un cuchillo por su ex pareja

Una mujer de 35 años ha sido hospitalizada en estado grave después de ser agredida esta madrugada con un cuchillo por su ex pareja en Costitx (Mallorca), que ha sido detenida por la Guardia Civil. Los hechos han ocurrido este domingo hacia las cinco de la madrugada en una casa de campo de Costitx a la que la víctima había acudido para celebrar una fiesta con unos amigos. Cuando la mujer ha accedido al coche para abandonar el lugar, ha sido agredida por su expareja.

La Guardia Civil ha asumido la investigación de lo ocurrido y ha arrestado al sospechoso, de 31 años, tras intentar suicidarse, tal como ha avanzado Crónica Balear.

Como ha informado el instituto armado, al hombre le constaba una orden de alejamiento sobre la víctima, que continua hospitalizada en estado grave. El presunto autor también se encuentra hospitalizado y bajo custodia.

Por su parte, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha condenado en su cuenta de X "con absoluta rotundidad" este nuevo caso de violencia machista que se ha registrado en la isla.

"Todos los servicios del Instituto Balear de la Mujer (IBDona) están desplegados y a disposición de la víctima y su entorno. Todo mi afecto y apoyo a la familia y amistades", ha continuado Prohens en su mensaje.

La presidenta ha recordado a la ciudadanía que si una víctima necesita ayuda o detecta algún riesgo debe llamar al servicio de emergencias 112, mientras que el número del servicio de atención telefónica 24 horas del IBDona es el 900178989.

Por su lado, el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia se puede contactar con los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.