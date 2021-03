Hasta cuándo tendremos que usar mascarillas

Se suceden las preguntas en la sociedad con respecto al final de la pandemia del coronavirus. La llegada de las vacunas, la disminución de las restricciones sanitarias o la liberación de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales son mensajes que llegan a los ciudadanos y provocan cuestiones como la de cuándo podrá eliminarse el uso de la mascarilla.

Ese día podría llegar cuando, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, cuando las personas estén completamente vacunadas contra el coronavirus. Es decir, cuando las personas estén completamente vacunadas tras recibir las dos dosis de las vacunas como Pfizer o Moderna, o la única de aquellas que son monodosis, como la de Johnson & Johnson.

En los Estados Unidos, las personas completamente vacunadas son el 9 por ciento de la población, unos 30 millones de personas. En España, solamente hay inmunizadas 1,3 millones de personas. Por lo tanto, todavía queda un largo recorrido para que pueda eliminarse el uso de la mascarilla porque las vacunas no están llegando al ritmo previsto inicialmente.

Vuelta a la normalidad

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses, las personas que han sido vacunadas por completo podrían comenzar a realizar cierta vida normal anterior a la pandemia. También, han considerado que las reuniones se podrían producir sin mascarilla ni distancia social en interiores si todas las personas que se hallan en ese espacio están vacunadas.

Asimismo, han señalado que los vacunados podrían encontrarse con personas consideradas como de bajo riesgo y de un único hogar diferente al propio, de padecer la enfermedad de forma grave, aunque no estén vacunadas. Por otro lado, si hubiera habido una exposición con una persona contagiada por coronavirus, la mayoría de aquellos que se han inmunizado, no necesitan guardar la cuarentena o realizarse una prueba si no presentan síntomas.

A pesar de que la situación mejore cuando haya más vacunados, hay recomendaciones que sí continuarán como mantener la mascarilla y la distancia social del resto de personas en espacios mal ventilados. También, se deben evitar las medianas y grandes reuniones de gente, mientras que los viajes nacionales e internacionales todavía se deben seguir limitando.

Por todo ello, hay que seguir manteniendo la precaución porque queda mucho tiempo todavía para la inmunidad de grupo. Hay predicciones que han apuntado de que, en verano, podría alcanzarse, sin embargo, la cautela debe imperar para que no aparezca una nueva ola de contagios con el inicio de la primavera, las buenas temperaturas y la cierta relajación de las medidas sanitarias. Los científicos han comentado que, hasta que no se vacune al 70 por ciento de la población, no se podría estimar la vuelta a cierta normalidad que se vivía antes del inicio de la pandemia.