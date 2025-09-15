Hallan un segundo cadáver entre los escombros de la explosión en Vallecas

Dos agentes de Policía, a las afueras del edificio donde tuvo lugar la explosión en Vallecas.

La Policía ha encontrado un segundo cadáver bajo los escombros de la explosión registrada el pasado sábado en un edificio del madrileño barrio de Vallecas en el que hubo, al menos, 25 heridos, tres de ellos en estado grave.

La búsqueda se ha reactivado para tratar de encontrar a un segundo posible cadáver, han informado fuentes policiales, que han indicado que se intentaba encontrar a un joven de nacionalidad colombiana.

El primer cadáver fue localizado en la madrugada del domingo por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que estaba sepultado bajo más de un metro de arena y escombros del edificio. También era un hombre de nacionalidad colombiana, cuyo cadáver apareció en la segunda inspección de los bomberos y la unidad canina de la Policía Nacional.

La explosión fue causada por una "concentración de gases" y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio y al bar situado en los bajos del mismo, según explicaron fuentes de la investigación.