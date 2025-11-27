La Guardia Civil detiene a la ex abadesa de Belorado tras registrar el convento

Las ex abadesa de Belorado, detenida por la Guardia Civil, en una comparecencia en el Juzgado de Briviesca.

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Laura García de Viedma, la ex abadesa del convento de Belorado (Burgos), tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca (Burgos), según han informado fuentes de la investigación. La detención se ha producido por su presunta implicación en la venta de obras de arte del patrimonio de la comunidad religiosa.

El registro se ha producido a primeras horas de esta mañana y ha finalizado esta tarde con la detención de la ex abadesa dentro de una investigación por delitos de apropiación indebida y receptación de piezas de carácter histórico del convento y su posterior venta.

El Juzgado de Briviesca mantiene abiertas unas diligencias previas a raíz de una denuncia por venta de obras de arte interpuesta por una persona ajena a las causas abiertas en torno al monasterio de Belorado y la excomunión de las diez monjas cismáticas.