El Gobierno trabajará "al máximo" para limitar el impacto económico de la peste porcina

Cuatro jabalíes han sido hallados muertos por peste porcina africana (PPA) en la sierra de Collserola (Barcelona), en la misma zona en la que esta semana se encontraron los cuerpos de los dos primeros animales fallecidos por este brote, han informado fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Este brote de peste porcina, el primero que se detecta en España desde 1994, ha llevado al Departamento a crear un perímetro de seis kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes, y un segundo de veinte kilómetros, en el que se han prohibido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino.

En rueda de prensa, el ministro ha lanzado un mensaje de "tranquilidad, prudencia y responsabilidad" ante la vuelta de la PPA, más de tres décadas después de que España consiguiese su erradicación.

Además, ha avanzado que este lunes se reunirá con el sector del porcino para analizar la situación generada por estos focos en la provincia de Barcelona.