El Gobierno se defiende de las acusaciones de "chantaje" del PP: "Es lógico que los Presupuestos estén marcados por la DANA"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que las acusaciones de "chantaje" contra el Gobierno "están fueran de sitio", ya que es lógico que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 estén marcados "por la circunstancias trágicas" acontecidas en la Comunidad Valenciana y en el resto de territorios afectados por la DANA.

"Lógicamente, las cuentas del año 2025 vienen también marcadas por las circunstancias. Y esta es una circunstancia trágica que exigirá, no solamente del Gobierno de España, sino también del resto de las instituciones, y empezando por las afectadas, un esfuerzo presupuestario importante", ha señalado el ministro en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press.

Torres ha asegurado que las afirmaciones como "chantaje" están "fuera de sitio", porque se está ante "una emergencia absoluta" y porque el plan de ayudas de 10.600 millones de euros "se ha publicado hoy" en un decreto, "en el año 2024", y porque quedan por delante semanas para el debate parlamentario de los presupuestos del próximo año.

Preguntado por la opinión del PP, que asegura que se pueden aprobar ayudas a Valencia a través de un real decreto sin incluirlo en los PGE, el titular de Política Territorial ha respondido tajantemente: "Y se acaba de hacer (...) Por tanto no entiendo esas afirmaciones".

En este punto, ha sostenido que "habrá unos presupuestos para el año 2025" y a renglón seguido se ha preguntado si alguien piensa de verdad que las cuentas de los municipios afectados, los de la Generalitat o los del Estado no van a sufrir cambios para hacer frente "con miles de millones de euros a lo que acaba de acontecer".

"Indudablemente, sí. Ya luego los partidos políticos dirán por qué apoyan o no apoyan unas cuentas que también traerán más cosas. Pero eso será un debate de las próximas semanas. La obligación del Gobierno de España es articular todos los mecanismos, como hicimos en el día de ayer y hoy se publica, para multiplicar por cuatro las ayudas que teníamos antes de la DANA", ha añadido.

Eso sí, ha llamado a la "responsabilidad" porque como político sabe "lo que clama la calle", que es que los gobernantes aparten las diferencias y caminen "de la mano". "Han perdido sus hogares, sus familiares y sus sueños de la noche a la mañana. Por eso tenemos que estar a la altura del consenso y las diferencias intentar despejarlas internamente", ha concluido.

En la misma línea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado al PP de "cinismo imperdonable", después de que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo anunciara que no aprobará los presupuestos del Gobierno y dijera que el presidente Pedro Sánchez usa a las víctimas de la dana en "un chantaje por su interés".

"No son momentos para utilizar esos conceptos y esos términos. Estamos ante la mayor emergencia, la mayor tragedia que ha sufrido este país", ha asegurado el ministro del Interior en declaraciones en Telecinco, donde ha subrayado que es "necesaria e indefectible" una inversión económica importante para acometer la reconstrucción y el relanzamiento de la economía en la Comunidad Valenciana.

El PP cree que "intenta beneficiarse de lo que está sucediento"

Por parte del PP, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, considera que es una "maldad" que el Gobierno pretenda vincular las ayudas a los damnificados por la DANA al proyecto de Presupuestos y ha afirmado que hay "mecanismos" para evitarlo, como la vía del decreto ley o la reasignación de fondos europeos. Así, ha señalado que la Comisión Europea ya ha trasladado que va a ser "muy flexible" a la hora de permitir a España reasignar fondos Next Generation. "Someter a la aprobación del presupuesto las ayudas es intentar beneficiarse políticamente de lo que está sucediendo, y eso es malo y es feo", ha denunciado González Pons en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

El eurodiputado valenciano ha recriminado duramente al Gobierno que vincule los Presupuestos con las ayudas por la DANA. "Intentar sacar tajada política presupuestaria de lo que ha sucedido no lo voy a calificar. Porque no creo que sea el momento de calificarlo, pero no está bien. Es malo, de maldad", ha aseverado.

En este punto, ha afirmado que hay mecanismos para aprobar las ayudas y ha explicado que cuando ha ocurrido algo así se hace un decreto ley, se lleva al Congreso de los Diputados "y se convalida con el apoyo de todo el mundo".

Además, ha indicado que la Comisión Europea, tras la reunión que mantuvo este martes con el comisario europeo de Gestión de Crisis, ha decidido permitir a España reasignar Fondos Next Generation a la recuperación de Valencia. Según ha agregado, va a "muy flexible" a la hora de permitir a España reasignar "todos los fondos Next Generation que necesite para destinarlos a la reconstrucción de Valencia".

"Se pueden asignar nuevos objetivos y hacer que el flujo de los fondos, que no ha sido gastado y es muchísimo, se dedique a la reconstrucción", ha indicado, para añadir que "es una vía que la Comisión le propuso el lunes al ministro Albares", titular de Exteriores.

Por todo ello, González Pons ha insistido en que dispone de "muchos mecanismos extra presupustarios" que atienden a la urgencia de la situación que ha provocado la DANA sin necesidad de que esas ayudas pasen por el presupuesto, algo que ha calificado de "chantaje".