El falso Síndrome de Alineación Parental: La manipulación machista hacia menores prohibida por el CGPJ

Introducido en la década de los ochenta por el psiquiatra Richard Gardner, el 'SAP', Síndrome de Alienación Parenal, es un tipo de conducta, que poco tiene que ver con un síndrome como tal de comportamiento.

Se trata de un patrón de manipulación emocional que ejerce sobre un menor uno de los progenitores que provoca que el niño rechace al padre o madre.

Como acuñan numerosos psicólogos y psiquiatras, no existe razón legítima ni diagnosticada, dado que esta conducta puede tomar diferentes formas, como aportar información falsa hacia un menor, y el fomento de sentimientos de miedo o culpa, además de la distorsión de la realidad hacia el niño; lo que provoca un impacto nocivo en el menor.

El conflicto viene en el momento en el que ha sido argumento en juicios conflictivos de familia o pena con menores y, normalmente, en contextos de separación, divorcio o régimen de visitas de los niños con sus padres.

Rechazado por la OMS y el CGPJ

En ese sentido, cabe destacar que no está reconocido por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prohíbie su aplicación en los juzgados, dado que no cuenta con base por parte de la comunidad científica, de igual modo que ha sido rechazado por numerosos profesionales de la salud mental.

De este modo, un estudio realizado por los psiquiatras Antonio Escudero, Lola Aguilar y Julia de la Cruz advierte que el SAP es una construcción de argumentos basados en la manipulación y las amenazas; y en ningún caso puede ser un argumento en un procedimiento legal sobre la custodia o relación de un menor con su protegenitor.

Argumentos basados en la manipulación

En ese sentido, y para frenar que el falso síndrome se cuele en las salas en numerosos casos que pueden acabar siendo violencia vicaria hacia los menores, en 2024, el Ministerio de Igualdad frenó una serie de actuaciones formativas dirigidas a profesionales de la psicología que blanqueaban el falso SAP, cuyo uso está expresamente vetado para la realización de informes oficiales.

En palabras de la delegada del gobierno contra la violencia de género, perteneciente al Ministerio de Igualdad, Carmen Martínez Perza: “conceptos pseudocientíficos no reconocidos en los manuales oficiales de psicopatología y de tinte claramente machista como el falso Síndrome de Alienación Parental, el Gatekeeping, la Triangulación o similares, están detrás de algunas situaciones verdaderamente dramáticas para los menores de edad y sus madres”, ha apuntado la delegada.

De este modo, el departamento de Igualdad, dirigo por Ana Redondo, asegura estar "especialmente vigilante para evitar que el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) esté detrás de resoluciones que permitan que los niños y las niñas estén en riesgo junto a un progenitor agresor", según recalcan.

Conceptos de tinte machista

Martínez Perza recuerda el apoyo del ministerio a las víctimas de violencia machista, y en especial a aquellas que sufren violencia vicaria a través del daño causado a sus hijos e hijas o, de forma más sutil, a través de procedimientos judiciales dirigidos a impedir el contacto con sus hijos e hijas menores de edad por parte del progenitor.

Carmen Martínez Perza, delegada contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad

Asimismo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género señala que, en muchos casos, cuando las mujeres han logrado alejarse de su maltratador, éstos utilizan a los niños y niñas para causarles el máximo daño posible a fin de mantener su situación de dominación con conductas de manipulación.

Determinados casos son violencia vicaria

Por otro lado, el Gobierno insiste en "la necesidad de que la violencia vicaria se defina claramente en nuestro ordenamiento jurídico para ofrecer a los órganos judiciales un marco claro que ponga fin a la confusión y que aporte seguridad jurídica". Para ello, desde el Ministerio de Igualdad comunican que han propuesto diversas medidas a incluir en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Finalmente, recuerda que el interés superior del menor y, por tanto, garantizar su seguridad y su desarrollo pleno debe estar por encima del interés de mantener el vínculo con un progenitor maltratador, pues éste nunca podrá ser un buen padre.

"Estamos valorando un feminicidio fruto del machismo"

Cabe recordar, que el ministerio de Igualdad está investigando el asesinato de una señora de 78 años en un municipio de Murcia como "feminicidio"; si bien el detenido disparó con intención de matar a su ex mujer, y la bala alcazó a la madre de ella que se interpuso entre ambos.

En palabras de la ministra Redondo: "Estamos valorando ahora mismo en la Delegación qué tipo de volencia machista es este porque es difícil a veces de calibrar o de etiquetar, lamentablemente. No es una violencia de género porque no es ni el marido ni la pareja o ex pareja de la víctima. No sabemos muy bien si es violencia vicaria, si es que se ha querido hacer con este asesinato el mayor daño posible a la víctima. Estamos valorando exactamente pero, desde luego, aquí estamos ante un nuevo feminicidio, un fruto del machismo", ha explicado Redondo en su visita a la Feria Internacional del Turismo (Fitur), en Madrid.