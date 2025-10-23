El fabricante del montacargas usado por los ladrones del Louvre aprovecha el robo para hacer publicidad: "Transporta sus tesoros de hasta 400 kilos a 42 m/minuto"

La empresa familiar alemana Böcker Maquinarias, fabricante del montacargas empleado el domingo pasado por el comando de ladrones que robó joyas del Museo del Louvre en París, ha lanzado una campaña publicitaria en redes sociales con fotos del suceso que muchos ya consideran el robo del siglo.

"Cuando las cosas tienen que ir rápido. El Böcker Agilo transporta sus tesoros de hasta 400 kilos a 42 m/minuto, silencioso como un susurro gracias a su motor eléctrico de 230 V", reza el mensaje lanzado por la empresa con sede en Werne an der Lippe (oeste de Alemania) en Facebook e Instagram.

La frase acompaña una foto del lugar acordonado junto al Louvre en el que fue descubierto el montacargas montado sobre un camión, la cual en Instagram había recibido este jueves ya más de 20.000 'me gusta'.

Entre los cientos de comentarios, los usuarios alababan al equipo de márketing de la empresa y pedían para él un aumento de sueldo o comentaban de forma irónica "por fin vuelve a haber herramientas de calidad fabricadas en Alemania".

Nuevas imágenes del robo en el Louvre: así escaparon los ladrones del museo

El Museo del Louvre estima en 88 millones de euros el valor de las ocho joyas de la corona francesa robadas el domingo pasado en la Galería de Apolo por un grupo de cuatro ladrones, que perdieron otra en su huida.

El comando, que iba con el rostro cubierto para no ser identificado, llegó hasta el flanco sur del Louvre, junto al río Sena, a las 09:30 con dos motos y con un camión pertrechado con un montacargas modelo Böcker Agilo, con el que dos de ellos subieron hasta el primer piso.

Tras hacer un boquete en el cristal y romper las vitrinas de las joyas, huyeron en moto siete minutos después de haber llegado. Antes de eso, intentaron incendiar el camión, sin conseguirlo, y lo abandonaron junto al Louvre. La fiscal ha señalado que el vehículo con el montacargas pudo haber sido alquilado con una identidad falsa o robado.