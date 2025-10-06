Exteriores afirma que los 28 españoles de la flotilla detenidos podrán salir hoy de Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este lunes que, si no hay cambios de última hora, los 28 activistas españoles de la Global Sumud Flotilla que siguen detenidos podrán salir hoy mismo de Israel para regresar a España.

Así lo ha anunciado en declaraciones a Catalunya Ràdio, después de que un grupo de 21 activistas españoles de la flotilla -entre ellos, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas- aterrizara ayer domingo por la noche en España.

"Hasta que no estén todos sentados en el avión y el avión esté en el aire, no lo podremos confirmar al cien por cien, pero hoy debería llegar ya el grupo de 28 miembros de la flotilla que todavía siguen retenidos en Israel", ha explicado Albares, que no ha querido dar más detalles de la operación de retorno.