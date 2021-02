Un estudio revela que una sola dosis de la vacuna Pfizer genera una protección del 93%

Un estudio publicado en la revista científica New England Journal of Medicine dice que sólo la primera dosis de la vacuna Pfizer/BioTech tiene una eficacia del 92,6%. El artículo recomienda aplazar la segunda dosis para priorizar la vacunación a toda la población de riesgo ante la escasez, una medida que la propia compañía farmacéutica no ha recomendado, al menos, de momento.

La investigación se basa en documentos que Pfizer presentó ante Food and Drug Administration (FDA)por sus siglas en inglés (EEUU) al solicitar autorización para ser administrada a la población.

"Usamos documentos presentados a la Administración de Drogas y Alimentos para derivar la eficacia de la vacuna comenzando desde 2 semanas después de la primera dosis hasta antes de la segunda dosis. Incluso antes de la segunda dosis, BNT162b2 fue muy eficaz, con una eficacia de vacuna del 92,6%, un hallazgo similar a la eficacia de la primera dosis del 92,1% reportada para la vacuna mRNA-1273 (Moderna)", explican los autores del artículo.

En el mencionado artículo publicado en la prestigiosa revista científica sus autores concluye: "Con una primera dosis tan protectora, los beneficios derivados de un suministro escaso de vacuna podrían maximizarse aplazando las segundas dosis hasta que a todos los miembros del grupo prioritario se les ofrezca al menos una dosis".