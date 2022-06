He pasado el Covid: ¿Cómo puede afectar a mi trabajo?

Desde 2020 existen pocas temáticas (por no decir ninguna) que hayan influido tanto en nuestro día a día como el coronavirus. Además de las medidas restrictivas de prevención que ya, por suerte para todos, son mucho menos estrictas y nos permiten desarrollar nuestra vida social y laboral de manera casi normal, también hemos estado expuestos a información constante sobre contagios, fallecimientos, sintomatología y demás efectos relacionados con esta pandemia.

No obstante, e incluso a pesar de una campaña de vacunación internacional verdaderamente exitosa, lo cierto es que esta patología contagiosa aún no se ha ido de nuestras vidas del todo. Los contagios siguen estando ahí, aunque ya por supuesto no causen tantos fallecimientos ni síntomas tan graves en la mayoría de casos.

Es por ello que aún se encabezan algunos estudios que analizan el impacto de un hipotético contagio de Covid-19 sobre la vida del paciente, tanto en el periodo en el que se muestran síntomas como en el periodo posterior en el que ya lo que pueden quedar son secuelas.

Este es el caso del estudio que trataremos aquí, que trata de alcanzar conclusiones sobre los efectos a posteriori del Coronavirus sobre el desempeño laboral del paciente:

Así afecta haber pasado el Covid-19 a la actividad laboral

En la prestigiosa revista Nature se compartió recientemente un estudio encabezado por la Universidad de Waterloo en el que se analizaron los efectos de un contagio previo de esta patología sobre campos varios, como la memoria, la atención y la concentración, además de otros conceptos relacionados con la actividad laboral.

En el mismo, se tomó como muestra a 94 personas en edades adultas. De ellas, 45 habían superado recientemente el Covid-19 y las otras 49 no habían sufrido sus síntomas ni habían sido contagiadas.

El resultado de la monitorización de estas personas fue llegar a la clara conclusión de que aquellas personas que nunca habían sido contagiadas mostraban una cantidad notablemente inferior de fallos cognitivos asociados con los conceptos inicialmente tratados, mientras que aquellas personas que sí habían superado un contagio efectivamente mostraban problemas de memoria, atención y acción.