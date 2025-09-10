Detenidos dos matrimonios por dejar a sus hijos en un coche para irse de fiesta por Madrid

La Policía Municipal de Madrid detuvo en la madrugada del lunes a dos parejas de origen paraguayo que habían dejado a sus dos hijos menores de edad en el interior de un vehículo para irse a una discoteca en el distrito madrileño de Tetuán.

Los hechos ocurrieron pasadas las 2:00, cuando los agentes municipales se percataron de la presencia de dos menores --de cinco y siete años-- en la parte trasera de un vehículo con las ventanillas bajadas y que afirman que sus padres están en un local de ocio nocturno de la calle Nuestra Señora del Carmen.

Los trataron entonces de localizar a los padres de los niños, momento en el que apareció una persona mayor de edad que afirmó que aunque el vehículo no era de su propiedad ni era familiar de los menores, estaba a su cargo, según han precisado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Es en este momento que los policías instan a esta persona a que les conduzca hacia donde se encuentran los padres de los menores. Cuando los policías finalmente identifican a los padres observan que se encuentran en estado de embriaguez y ratifican la versión de la otra persona, confirmando que les habían dejado al cargo de los niños.

Finalmente, la Policía Municipal procedió a la detención de los cuatro progenitores de los menores acusados de un posible delito de abandono de menores, según informaciones adelantadas por el diario El Mundo.