Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar

Un detenido en Barcelona por presunta vinculación con terrorismo yihadista

En el domicilio del varón de 36 años se ha encontrado un arma blanca de grandes dimensiones y varios dispositivos electrónicos

Detención de tres personas por delitos relacionados con el yihadismo, dos de ellas en Sevilla

La Guardia Civil y los Mossos d'Escuadra han intervenido un arma blanca de grandes dimenesiones y dispositivos electrónicos al detenido
La Guardia Civil y los Mossos d'Escuadra han intervenido un arma blanca de grandes dimenesiones y dispositivos electrónicos al detenido / Guardia Civil

28 de agosto 2025 - 10:20

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido en Martorell, en Barcelona, a un hombre de 36 años por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista. Según las investigaciones, se encontraba en un avanzado proceso de radicalización y existían indicios de que podía preparar una acción violenta.

El arresto tuvo lugar el pasado 13 de agosto y se le imputan los delitos de autoadoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo, han informado este jueves ambos cuerpos policiales.

Durante el registro de su domicilio en Santa Bàrbara (Tarragona), los agentes hallaron dispositivos electrónicos y un arma blanca de grandes dimensiones, elementos que refuerzan la investigación.

Las pesquisas arrancaron a finales de 2025, cuando los investigadores detectaron un cambio brusco en su comportamiento, marcado por una actitud cada vez más agresiva y proclamas en redes sociales a favor de organizaciones yihadistas. Además, hacía un consumo intensivo de propaganda extremista vinculada al conflicto en Palestina.

Aunque el operativo seguía en marcha, la Audiencia Nacional autorizó a los Mossos y la Guardia Civil a intervenir de manera preventiva para "neutralizar una amenaza contra la seguridad pública".

El detenido pasó a disposición judicial el 16 de agosto ante el Juzgado Central de Instrucción número 1, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en el centro penitenciario de Brians 2 (Barcelona).

También te puede interesar

Lo último

stats