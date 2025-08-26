Desmantelan en Nules (Castellón) un zoo privado clandestino con 150 animales exóticos

La Guardia Civil ha desmantelado un zoo privado clandestino en la localidad castellonense de Nules, donde habitaban 150 animales de más de 50 especies, algunos de ellos en peligro de extinción.

Por esos mismos hechos han quedado investigadas dos personas, dos hombres de 30 y 35 años, por delitos contra la fauna por el tráfico de especies protegidas y contrabando, ha informado este martes la Guardia Civil.

Los agentes dieron con este zoo clandestino cuando hace unos meses vieron un anuncio en una web de internet que ofrecía la venta de animales protegidos y comprobaron que se ofertaban nutrias asiáticas, agoutis y kinkajou, así como crías de varias especies protegidas como suricatos, canguros y caracales.

Los investigadores lograron obtener varios vídeos del supuesto criador de especies en peligro de extinción con leopardos, lechuzas, llamas e ibis.

Los guardias civiles dieron con uno de los supuestos responsables de este operativo y localizaron una parcela en Nules, en cuyo interior observaron varias jaulas semejantes a las que aparecían en el anuncio.

En ese momento se identificó a una segunda persona implicada en la tenencia de estas especies y en la supuesta venta de varios ejemplares.

Los agentes registraron varias parcelas y almacenes de Nules y comprobaron que ninguno de los dos investigados tenía permiso de criador o autorización de núcleo zoológico.

Además, los animales en el interior de las parcelas no figuraban en ningún registro.

En total, los guardias civiles encontraron más de 150 ejemplares de 56 especies naturales de los cinco continentes. Algunos de estos animales se encuentran dentro del anexo 1 de Cites catalogados con la máxima protección internacional al tratarse de especies en peligro de extinción, como dos lémures cata, dos nutrias asiáticas y un estornino de Bali.

Igualmente, se hallaron ejemplares de otras especies con diferente nivel de protección como una cebra, dos servales, dos tucanes, dos grullas coronaldas, seis turacos, cuatro ibis, dos suricatos, tres mangostas, una zarigüeya, dos muflones americanos, cinco búhos, un dromedario, tres guacamayos, cinco kinkajúes o dos puercos espines, entre otros muchos.

Dos de los tres ejemplares de guacamayo encontrados figuraban como sustraídos y habían sido denunciados como robados en una localidad de Almería.

La valoración económica de los daños causados a la fauna silvestre en el ámbito internacional supera los dos millones de euros, según los informes provisionales, mientras que el valor promedio en el mercado de los especímenes incautados es de casi 70.000 euros.

La investigación ha sido desarrollada por guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza. Durante los registros ha participado personal del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, encargado de la identificación y catalogación de las especies encontradas.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules.