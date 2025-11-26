Desalojado el Hospital Santa Lucía, en Cartagena, tras un espectacular incendio en la fachada y la terraza

Sobre las 7:30 de la mañana de este miércoles se ha declarado un impactante incendio en una de las plantas del hospital Santa Lucía de Cartagena, en la Región de Murcia. El fuego, que se habría originado en la terraza y parte de la fachada del edificio, provocó una intensa columna de llamas y humo visible desde varios puntos de la ciudad, generando alarma entre pacientes y personal sanitario.

Ante la rápida propagación del incendio, los responsables del centro activaron de inmediato el protocolo de emergencia, procediendo a la evacuación preventiva de pacientes, acompañantes y trabajadores para garantizar su seguridad. Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios de emergencias 112 se desplazaron hasta el lugar para controlar el fuego y asegurar la zona afectada.

Las primeras informaciones oficiales apuntan a que, a pesar de la espectacularidad del incendio, no se han registrado heridos, lo que ha sido recibido con alivio por familiares y personal sanitario. De momento, se investigan las causas que pudieron originar el fuego, y se evalúan los daños en la infraestructura para determinar cuándo podrán volver a reanudarse los servicios afectados.

El suceso ha provocado también alteraciones en la actividad hospitalaria y en el tráfico del entorno, donde se han establecido cortes y desvíos para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.