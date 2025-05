El Defensor del Pueblo distingue a los solicitantes de asilo en Barajas de las personas sin hogar que "muestran su pobreza"

Madrid/El titular del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido "medidas estructurales" para "mejorar" la atención de las personas que solicitan protección internacional en la frontera, tras la "grave situación" detectada en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y las ha diferenciado de las personas sin hogar que pernoctan allí y "que no están pidiendo asilo" sino "mostrando su pobreza" a una sociedad "insensible".

"Las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en el puesto fronterizo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras las quejas recibidas y las visitas realizadas, han puesto de relieve un año más la necesidad de mejorar sus instalaciones, así como los procedimientos de protección internacional que allí se sustancian", ha indicado Gabilondo este martes, durante su comparecencia en el Congreso de los diputados, ante la comisión mixta de relaciones con el defensor del pueblo, para presentar el informe anual de la actividad de la institución en 2024.

Según ha señalado, "la grave situación detectada" puso de manifiesto "la necesidad urgente de adoptar medidas estructurales que aborden el registro y formalización de las solicitudes, las condiciones de acogida, las garantías procedimentales y el acceso a la tutela judicial efectiva de las personas solicitantes de protección internacional".

Si bien, ha diferenciado la situación de las personas que están en las salas de protección internacional de aquellas que pernoctan porque no tienen hogar y a las cuales también ha visitado.

"Pensemos a qué obedece eso, no nos esforcemos en ver cómo hacemos para que desaparezca de nuestra vista, que parece que es lo único que nos importa, que no los veamos. Póngalos usted en un sitio que no se les vea, quítemelos de la Gran Vía, mándemelos a un sitio que no me incomode", ha criticado Gabilondo.

En este sentido, Gabilondo ha explicado que se han reunido con AENA, con el Ayuntamiento de Madrid y con la Mesa de la Hospitalidad y están "buscado fórmulas" entre todos para encontrar una solución.

Más de 34.000 quejas en 2024

Durante su intervención, Gabilondo, que ha acudido a la Cámara Baja junto a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, ha repasado las principales actuaciones de la institución en 2024 y ha precisado que en ese año tramitaron 34.402 quejas.

Según ha indicado, los asuntos relacionados con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, la Función Pública, asilo, migraciones, Interior, Educación, Economía o Sanidad, protagonizaron el mayor número de quejas; y las comunidades desde las que más escritos se recibieron fueron las de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y Valencia (3.231).

Entre otras sugerencias recogidas en el informe, Gabilondo ha pedido incrementar el número de profesionales de salud mental, mantener y mejorar los programas de ayudas al pago del alquiler, solucionar los retrasos para la valoración de la discapacidad y garantizar una protección específica a las mujeres mayores víctimas de violencia de género.

En materia migratoria, ha recordado que la institución ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración del protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas, y sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE) ha advertido de que "sigue sin darse cumplimiento a la obligación de creación de un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico".

Procedimiento alternativo para venezolanos

Además, Gabilondo ha constatado que un año más la mayoría de personas que solicitan protección son de nacionalidad venezolana, casi un 40%, por lo que ha propuesto poner en marcha "un procedimiento alternativo para estas personas" de origen venezolano para "aligerar y racionalizar la carga de trabajo que padece la oficina de asilo y refugio".

Sobre las quejas recibidas por reintegro de prestaciones sociales por cobro indebido, Gabilondo considera que ha llegado el momento de revisar la Ley General de la Seguridad Social -artículo 55- para paliar los efectos "injustos" que estos procedimientos de reintegro pueden causar a las familias vulnerables.

Entre otros asuntos, también se ha referido a la implantación de las zonas de bajas emisiones, al edadismo, al "desfase" entre el desarrollo tecnológico y los mayores, que quedan "orillados", o a las quejas contra Cercanías en Madrid y Barcelona.

Gabilondo ha hecho mención especial a la "dolorosa situación" de "extrema vulnerabilidad" en la que viven los habitantes de la Cañada Real Galiana, que desde hace más de cuatro años no disponen de suministro eléctrico y ha dicho que están a la espera de las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, al que la institución remitió un informe.

También ha recordado la actualización del informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y considera que sus conclusiones y recomendaciones "habrían de ser objeto de deliberación para la adopción de medidas concretas que el Parlamento decida" porque "las víctimas esperan y demandan una respuesta necesaria".

"No trabajamos para derrocar Gobiernos"

Durante el turno de portavoces, el diputado de Vox Ignacio Hoces ha acusado a Gabilondo de hacer un informe que es "un catálogo de aplausos a Pedro Sánchez", mientras que el diputado del PSOE, Herminio Rufino Sancho, se ha defendido asegurando que, si el Defensor les defiende, le "parece bien" porque ellos defienden "a los más débiles".

Ante estas consideraciones, Gabilondo ha dicho que se encuentra ante "una contradicción" pues "algunos dicen" que es "cómodo para el Gobierno y otros consideran que el informe es incomodísimo", y ha asegurado que él no trabaja para reforzar ni "derrocar Gobiernos".

"Nosotros, desde el defensor del Pueblo, ni quitamos ni ponemos Gobiernos ni trabajamos para que un Gobierno tenga consistencia y pueda ser más fuerte ni trabajamos tampoco para derrocar Gobiernos", ha subrayado.

Sobre el contenido del informe, la diputada del Partido Popular María Eugenia Carballedo ha preguntado a los socialistas si lo han leído. "¿Han visto el caos que él describe de las oficinas de extranjería, de la oficina de asilo, de los centros de acogida? ¿Han leído la descripción de su visita al centro de acogida de Alcalá de Henares? Qué bochorno. De su visita a Barajas, hacinamiento, insalubridad. Qué vergüenza señorías", ha manifestado.

Por su parte, el diputado del PSOE ha defendido que, para los socialistas, el informe del defensor es "un mandato" y "una hoja de ruta" y ha puesto como ejemplo de su trabajo la subcomisión de investigación en el Congreso sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.

Mientras, el diputado de Vox ha afeado al defensor que "ve positivo que la inmigración ilegal tenga en España una alfombra roja". "Señor Gabilondo, en España, es más fácil cruzar ilegalmente la frontera que pedir una cita al médico", ha denunciado.

Desde Sumar, la diputada Viviane Ogou ha recordado que, según la ONG Caminando Fronteras, en 2024 murieron 10.457 personas tratando de llegar a las fronteras españolas y lo ha achacado a la "externalización de fronteras". Además, ha alertado de las trabas burocráticas que se están encontrando "muchos niños y niñas" algunos de ellos de Marruecos para hacer solicitudes de asilo en frontera.

Por su parte, el senador del PNV Igotz López ha señalado que hace falta "un acogimiento adecuado" a las personas sin hogar que pernoctan en Barajas y ha preguntado al defensor si cree que un "macrocentro" como el proyectado en el País Vasco es la solución para los solicitantes de asilo.