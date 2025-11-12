Un décimo enmarcado de hace 30 años protagoniza el anuncio de la Lotería de Navidad de 2025

Vero y Max se encuentran una mañana dando un paseo por un rastro de cualquier ciudad de España. En la parada que hacen en uno de los puestos, se encuentran con un décimo enmarcado de la Lotería de Navidad de hace 30 años. Cuando le preguntan al vendedor, este le responde que solo vale 20 euros, lo que alimenta la extrañeza de los compradores, aunque al final lo adquieren por diez euros.

Con esta historia, y la búsqueda del motivo que llevó a su anterior propietario a enmarcar este décimo, Loterías y Apuestas del Estado ha dado este miércoles 12 de noviembre el pistoletazo de salida a las próximas fiestas navideñas con la presentación del anuncio de la Lotería de Navidad de 2025, un spot que en sus diferentes versiones inundará las televisiones, las radios, los periódicos, internet y todas las calles del país. El objetivo: generar la ilusión de cara al sorteo del próximo 22 de diciembre. Una ilusión que en el spot de este año tiene un tinte familiar y emotivo en la resolución de por qué el dueño de este décimo no cobró el quinto premio con el que estaba premiado. Y el motivo es que le ha tocado "el Gordo", aunque no con un premio económico.

La Real Casa de la Moneda, en Madrid, ha acogido este miércoles la presentación del anuncio de la Lotería de Navidad y de toda la campaña que Loterías y Apuestas del Estado va a realizar de cara al sorteo del próximo 22 de diciembre.

Sobre este evento que abre la Navidad, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, ha expresado que "podemos estar orgullosos porque desde 1812, todos juntos, hemos construido una tradición como la Lotería de Navidad, que representa algo más que un Sorteo. Cuando decimos que es ‘El Sorteo que nos une’ estamos describiendo un fenómeno social que se siente y se aprecia en nuestras calles y plazas, y que es motivo de celebración colectiva".

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, durante la presentación de la campaña de la Lotería de Navidad de 2025.

La campaña

Toda la campaña para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha sido desarrollada por la agencia de publicidad Proximity Madrid. El spot que se podrá ver en televisión ha sido realizado por la productora Antiestático, contando con la realización de Álvaro Brechner.

Desde Loterías y Apuestas del Estado se ha pretendido desarrollar un cuento de Navidad a partir de la búsqueda de la persona propietaria del décimo enmarcado. Así, señala que se ha presentado una historia "donde las cosas improbables suceden y donde los valores se potencian a su máxima expresión". Para ello, se utiliza la Lotería de Navidad como "un símbolo de unión", ya que "cada décimo que compartimos transmite cosas tan importantes como "me acuerdo de ti", "quiero que estés conmigo", "te deseo lo mejor"".

El propio Jesús Huerta ha explicado sobre el anuncio que es un cuento de Navidad "donde, como una gran metáfora impregnada de romanticismo y espíritu navideño, se resaltan a través de los sentimientos las cosas más importantes en la vida. Porque la Lotería de Navidad representa un sentimiento que se expresa a través de cada décimo que se comparte, de cada persona de la que nos acordamos cuando tenemos un décimo en nuestras manos".

Para ello, en esta ocasión se ha rodado el anuncio en diferentes lugares de Madrid. Además de diversos interiores, el objetivo era representar de la manera más fiel posible el Rastro de Madrid.

La campaña del anuncio de la Lotería de Navidad durará seis semanas y contará con tres piezas audiovisuales: un anuncio de cinco minutos para soporte digital, un spot de 90 segundos para los primeros días de la promoción y otro de 30 segundos para el resto de la campaña. Además, también cuenta con otros dos spin-offs de 20 segundos sobre esto mismo relato, pero desde otro punto de vista.

Por su parte, las cuñas de radio tendrán como epicentro la dedicatoria de un décimo de Navidad a otra persona. Junto a ello, también habrá material específico en prensa, exteriores e internet.

El sorteo

La principal novedad del Sorteo de la Lotería de Navidad de 2025 es que aumenta la emisión de décimos respecto al de 2024. En concreto, habrá 198 series, lo que supone cinco series más de 100.000 números cada una. Cabe recordar que cada serie está formada por diez décimos, teniendo cada décimo un precio de 20 euros.

Así, la emisión en este 2025 ascenderá a 3.960 millones de euros. De ellos, hasta un total de 2.772 millones de euros se repartirán en premios, lo que supone un ascenso de 70 millones de euros.

En cuanto a los premios, se mantiene la cuantía de los mismos. Así, "el Gordo de Navidad" asciende a cuatro millones de euros por serie. Por su parte, el segundo premio reparte 1.250.000 euros por serie y el tercero, 500.000 euros por serie. También habrá dos cuartos premios con 200.000 euros por serie y ocho quintos premios con 60.000 euros por serie.

El décimo

Tal y como marca la tradición, Loterías y Apuestas del Estado ha elegido una obra del Museo del Prado para ilustrar los décimos de la Lotería de Navidad. En este 2025, la obra seleccionada ha sido La Natividad de la Virgen, de Juan García de Miranda. De esta forma, Loterías sigue manteniendo su vinculación con el Museo del Prado para el fomento de la cultura entre la población.