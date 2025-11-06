Los decanos de Educación piden endurecer el máster para profesor de la ESO

La Conferencia de Decanos de Educación (CODE) ha propuesto que el máster para ser profesor de Educación Secundaria y Bachillerato o de FP sea más largo, con una duración de un año y medio, o incluso dos, y que contemple el doble de horas de prácticas.

Según el último borrador del Libro Blanco del Máster en Profesor de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idioma, la reforma de máster que se implantó en 2009 va encaminada a limitar también las plazas disponibles de acceso, tanto en universidades públicas como privadas.

"Creemos que la admisión al máster debería estar vinculada a las necesidades docentes en las etapas que regula. En este sentido, sugerimos una limitación de plazas relacionando la oferta de acceso con las necesidades de plazas a cubrir a corto y medio plazo", señala el texto del documento que será debatido y votado en la próxima reunión de la CODE en las Palmas de Gran Canaria, los días 17 y 18 de noviembre.

La Asociación Española de Profesores e Investigadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales (Apice), que ha participado en las alegaciones al libro blanco, coincide en que el acceso a estos másteres se limite también en las universidades privadas.

La presidenta de Apice, Rut Jiménez, catedrática de Didáctica de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería, señala que "sólo universidades como la UNIR de la Rioja, que realizan el máster on line o la Universidad Católica de Murcia (UCAM) tienen un nivel de egresados de máster mayor que el de todas las universidades públicas que los imparten".

"Se está devaluando el título", critica al tiempo que duda de las "certificaciones de prácticas" que dan muchos de estos centros.

El Máster de Profesorado es un requisito clave para ser docente en Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas en España, aunque la forma de acceder a él es diferente según universidades y comunidades autónomas por lo que los decanos quieren homogeneizar tanto el acceso como el contenido y las características de los docentes que imparten el máster.

En este sentido, además de vincular el número de plazas con la necesidad de docentes, recomiendan unos accesos comunes para todas las especialidades, al menos dentro de una misma comunidad autónoma, como ya ocurre en Cataluña con su plataforma de preinscripción única.

Prueba obligatoria de acceso al máster

Proponen una prueba de acceso obligatoria a nivel estatal para todas las universidades (públicas y privadas) donde se evalúe tanto los conocimientos de la especialidad como las aptitudes y actitudes docentes.

Actualmente, aunque la normativa lo permite, pocas universidades realizan pruebas de acceso para quienes no tienen un título directamente relacionado con la especialidad. Como ejemplos, la Universidad de La Laguna o la Universidad de Cantabria sí aplican este filtro.

En este sentido, Jiménez ve "inútil" esta prueba de acceso obligatoria puesto que el alumno "viene ya con una especialización" en una materia.

Otra de las recomendaciones es que los profesores de Secundaria que impartan máster tengan un contrato específico, como los MIR, denominado "PRAS educativo", para que puedan compatibilizar ambos trabajos.

Un máster de hasta 120 créditos y el doble de prácticas

Para mejorar el máster actual y la formación en general, los decanos de las facultades de Educación piden que el máster tenga una duración de entre 90 y 120 créditos, frente a los 60 actuales, y que el contenido sobre la psicología del aprendizaje y la pedagogía se incremente del 20% actual a un 30% o 40%.

Las horas de prácticas deberían duplicarse, y si el máster fuera de 90 créditos las prácticas deberían ser al menos de 19,5 créditos, o bien de 26 créditos si el máster tuviera 120.

Apice recalca que habría que delimitar las prácticas de las universidades on line al territorio donde está matriculado el alumnado del máster, como ya se limita con las universidades públicas.

El Libro Blanco también recomienda alternar las prácticas o situarlas en un segundo curso académico para evitar que coincidan con períodos escolares complejos.

Además, señalan la necesidad de una red de "buenas escuelas acreditadas" y que los profesores que supervisan las prácticas tengan experiencia y se les compense, bien económicamente o con menos horas de clase.

El Trabajo de Fin de Máster (TFM)

El Libro Blanco, que ha sido negociado desde abril y cuyo último borrador se debatió en septiembre, pide aumentar los créditos dedicados al Trabajo de Fin de Máster (TFM) para que los trabajos sean más rigurosos y profundos y que se centre más en la investigación aplicada y en la innovación educativa.

Problemas actuales: muchas plazas y poca calidad

Los decanos de Educación señalan que actualmente se ofertan más plazas en máster de las que necesita el sistema educativo, lo que dificulta mantener la calidad de la formación en algunas universidades, especialmente aquellas con un alto número de estudiantes.

Apuntan las diferencias entre universidades ya que no hay condiciones comunes de acceso para las diferentes especialidades entre universidades y un ingeniero de Minas podría acceder a la especialidad de Matemáticas en una universidad, pero no en otra.

Lo mismo ocurre con la acreditación del nivel B1 de idioma extranjero, que no es igual en todas partes.