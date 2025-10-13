La dana provoca 18 heridos y deja lluvias de hasta 280 litros en el sur de Cataluña

La dana que desde el domingo azota el sur de Cataluña han provocado 69 incidentes que han dejado a 18 personas heridas, una de ellas de gravedad, tras dejar récords históricos de lluvias, que han alcanzado los 280 litros por metro cuadrado en poblaciones como Mas de Barberans (Tarragona).

Según ha informado Protección Civil en un comunicado, el temporal ha obligado a desplazar a unas 400 personas que han pasado la noche en pabellones y edificios municipales de la zona, así como en una veintena de hoteles y casas particulares.

En estos centros habilitados de acogida ya solo quedan siete personas en el Ayuntamiento de Freginals, quince en el pabellón de Amposta y diez en Alcanar.

Una de las personas heridas ha sufrido una fractura de cadera por una caída y ha sido trasladada a un centro hospitalario.

Asimismo, las lluvias torrenciales han obligado a suspender las actividades educativas, universitarias y deportivas en las comarcas del sur de Tarragona, lo que ha dejado sin clase a cerca de 59.000 alumnos de 238 centros.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 2.169 llamadas, en su mayoría procedentes de las comarcas del Montsià (1.514), Baix Ebre (337) y Baix Camp y Tarragonès (75).

Por su parte, los Bomberos de la Generalitat han atendido, desde el domingo, 358 avisos, sobre todo en el Montsià y el Baix Ebre, la mayor parte por salvamentos de personas atrapadas con sus vehículos en carreteras y caminos, así como por árboles caídos y desprendimientos de piedras.

Un total de 31 personas han sido rescatadas sanas y salvas y no hay ninguna víctima mortal, señala Protección Civil.

Según el Servicio Catalán de Tráfico, seis carreteras permanecen cortadas: la N-340 en Alcanar; la C-12 entre Amposta y Tortosa; la TV-3408 entre Amposta y La Ràpita; la TV-3317 en Freginals; la TP-3311 entre Santa Bàrbara y La Galera y la TV-3421 entre Mas de Barberans y Roquetes. Además, hay un carril cortado en a AP-7 en Freginals en sentido norte.

Adif también mantiene interrumpida la circulación en varios tramos del corredor mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castellón a causa de los importantes daños en la línea ferroviaria causados por la dana. La suspensión de la circulación se prolongará, al menos, durante todo este lunes.

Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Ulldecona y Tortosa en la línea R16.

Protección Civil mantiene activo el plan Inuncat y siguen las restricciones de movilidad y actividades en el sur de Cataluña, con la previsión de nuevas lluvias intensas a lo largo del día, especialmente en el Montsià y el Baix Ebre.