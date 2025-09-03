Crece la demanda de libros de texto de segunda mano en la vuelta al cole

Los libros de texto de segunda mano experimentan un crecimiento exponencial en las plataformas digitales, impulsados por el cambio de mentalidad de las familias y el encarecimiento de los ejemplares nuevos. Solo en Wallapop, las ventas han aumentado un 188% este agosto respecto al año anterior, mientras que en julio el incremento alcanzó el 245% en comparación con 2024.

Este auge tiene su origen en la notable subida de precios que han experimentado los libros de texto durante los últimos tres años. El encarecimiento del papel y el cambio legislativo de la Lomce a la Lomloe, que entró en vigor en 2021, provocaron la implantación de nuevos libros por la modificación de contenidos. La reforma educativa sustituyó en dos años todos los manuales de la enseñanza obligatoria: el primer año afectó a los cursos impares y el siguiente, a los pares.

¿Cómo ha afectado esta situación a las economías familiares? La escasez de libros en circulación, sumada al aumento de precios, provocó que los libros de segunda mano también se encarecieran. María Sánchez, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), explica que los precios han pasado "de 10 o 15 euros en Primaria a 20 euros, y de 20 euros en Secundaria a 30 o 35 euros".

A pesar de esta subida, Sánchez defiende que comprar libros usados "sigue siendo la mejor opción", ya que el coste de los nuevos puede rondar los 200 euros en Primaria y los 400 euros en Secundaria, un gasto que muchas familias no pueden asumir sin ahorros previos. La segunda mano puede suponer un ahorro de entre el 50% y el 75%, según las fuentes consultadas.

Milanuncios también confirma esta tendencia: su informe de agosto señala que los libros de texto fueron los artículos con mayor aumento de demanda durante julio, con un incremento del 207% respecto a junio. Su portavoz, Íñigo Vallejo, reconoce un cambio cultural significativo: "Se está normalizando mucho el mercado de segunda mano. Antes se veía como algo cutre, ahora ha pasado a ser una decisión inteligente".

Las librerías físicas mantienen el ritmo

Las tiendas físicas especializadas también notan este crecimiento. Jorge, responsable de Plataforma del Estudiante en Madrid, Barcelona y Bilbao, asegura que "la demanda crece cada año" y destaca el cambio en el perfil de compradores: "Antes venía gente de clase media baja, pero actualmente viene todo tipo de público". Aurelio, trabajador de una librería madrileña especializada, mantiene que "la demanda ha sido floja en agosto, pero a partir de septiembre aumenta mucho".