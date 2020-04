Coronavirus España: ¿Qué hacer si los niños sienten miedo de volver a la calle?

Puede que algunos niños vean con miedo volver a la calle este domingo. Miedo a poder acabando contagiarse por el coronavirus o infectar a sus familiares. Así lo indican algunos expertos.

La psicóloga y psiconalista Carolina Álvarez, miembro de la plataforma online Top Doctors, ha ofrecido seis consejos a los padres para ayudar la situación y evitar "sentir miedo" durante el desconfinamiento de los niños.

El desconfinamiento para los menores de catorce años comienza el próximo domingo. Así, durante una hora al día y no a más de un kilómetro de distancia de sus hogares, los niños podrán salir a pasear y disfrutar del aire libre, acompañados de un progenitor o cuidador.

Para la experta cada niño es "único", por lo que procesará esta situación "de acuerdo con su singular forma de ser". "En momentos de estrés agudo y prolongado, los niños pueden tener síntomas somáticos, los cuales hablan de la imposibilidad de metabolizar mentalmente lo que les pasa", ha precisado.

Estos síntomas, según ha añadido la psicóloga, se manifiestan con "dolores de cabeza, dificultad para respirar o dolores de tripa". "Los niños más grandes también pueden sufrir síntomas físicos, pero, además, sentir ansiedad, miedo intenso, pesadillas, llanto sin motivo aparente, ataques de rabia, ingesta excesiva de comida, cambios bruscos de humor, entre otros", ha advertido.

No obstante, Álvarez ha subrayado que "no hay que perder de vista a los niños inhibidos", ya que, en sus palabras, "lo esperable" es que un niño "se inquiete y haga preguntas". "Hay niños silenciosos que se esfuerzan por mostrar normalidad, estos niños que aparentemente no sufren pueden estar pasándolo muy mal", ha comentado.

Ante esta situación, la psicóloga ha aconsejado a los padres que sean conscientes del "propio estado de ánimo" de los niños, quienes dependen de los mayores "para modular sus emociones"; que se "den tiempo" para readaptarse "de forma progresiva" a la nueva realidad; o dedicar más tiempo a encontrar explicaciones creativas "para calmar a los más pequeños" o incluso plantearles la salida como un juego más.

En la misma línea, ha recomendado hacer al niño "partícipe de todo el proceso", haciendo que se sienta "tomado en cuenta"; plantear a los más pequeños la salida como "un plan a realizar", que incluya las condiciones que se deben cumplir y las consecuencias de no hacerlo; y pedirle al niño que haga un dibujo del paseo al llegar a casa, con el objetivo de poder "acceder a sus temores y preocupaciones".

Decirles que "no es una situación normal"

Por su parte, el pediatra de Vithas Granada Luis Padilla Hernández ha asegurado que, aunque los niños "están deseando" salir a la calle después de seis semanas encerrados en casa, es "fundamental" explicarles que "no es una situación normal", para que "sean conscientes" de las limitaciones que existen.

En este sentido, ha destacado que es "altamente beneficioso" para los niños, tanto física como psicológicamente, poder hacer algún ejercicio, tomar el sol, cambiar de ambiente y "dejar de lado" durante una hora la tecnología "que ahora mismo llena sus días".

"Es muy importante pasear por zonas amplias, evitar el contacto con otras personas y mantener siempre la distancia de seguridad", ha indicado el doctor Padilla, quien ha recomendado a los mayores de cuatro años usar guantes y mascarilla, aunque no sea obligatorio, enseñándoles a utilizarla correctamente.

Asimismo, ha aconsejado que utilicen "ropa cómoda", preferiblemente sin capucha "para que no interfiera con la mascarilla". Precisamente, el doctor ha precisado que el vestuario "es mejor" que sea de algodón, ya que es "fácilmente lavable" y, además, los virus "permanecen más tiempo en los materiales sintéticos, por lo que se recomienda evitarlos".

Por último, el doctor Padilla ha incidido en que, durante la estancia en el exterior, es "muy importante" tener cuidado de que los niños no toquen el mobiliario urbano, evitando el contacto especialmente con bancos de la calle, tiradores de las puertas o botones de ascensor.