Continua búsqueda del asesino del ejecutivo en Nueva York mientras afloran detalles sobre el tirador

Nueva York/Por segundo día, la Policía de Nueva York continuó el jueves la intensa búsqueda del hombre que asesinó al CEO de la aseguradora UnitedHealthcare en esta ciudad y poco a poco han salido a la luz pública detalles como el que usó una licencia falsa de conducir para registrarse en el hostal donde pasó la noche antes de matar de dos tiros a Brian Thompson cuando se disponía a entrar a un hotel en Midtown Manhattan.

Según trascendió, el hombre se registró en el HI New York City Hostel en la calle 103 con Amsterdam Avenue en Manhattan usando una licencia de Nueva Jersey que no era suya, de acuerdo con la cadena ABC.

Mientras, la Policía dio a conocer unas fotos en las que puede verse perfectamente el rostro de un hombre joven al que se ve sonreír en una de las tomas.

La Policía compartió las fotografías en X e indicó que se trata de "una persona buscada para ser interrogada en relación con el homicidio", por lo que solicitan ayuda de la ciudadanía, con una recompensa de 10.000 dólares.

Igualmente, en este segundo día de investigación, se conoció que las balas con las que el ejecutivo fue tiroteado tenían escrito en los casquillos "delay" (retrasar) y "depose" (destituir), de acuerdo con varios medios, que citan fuentes policiales.

Thompson, de 50 años, fue asesinado a tiros a las puertas del hotel Hilton en Midtown (Manhattan) el miércoles en un "ataque premeditado y selectivo", según la Policía, cuando estaba cerca de entrar al edificio donde la compañía que dirigía tenía su conferencia anual de inversores.

Las autoridades aún no han podido establecer las razones para el asesinato pero sí están convencidas de que el blanco era Thompson, casado y que tenía dos hijos adolescentes, al que disparó por detrás dos veces, tras lo cual fue llevado al hospital Mount Sinai, donde falleció.

De acuerdo con el New York Times, que cita a un alto funcionario de la Policía, el joven pistolero estuvo en esta ciudad durante unos 10 días previos al asesinato y que llegó a Nueva York en un autobús interestatal desde algún lugar al sur de la ciudad el 24 de noviembre y se registró en el hostal, lo dejó el día 29 y volvió a ingresar al día siguiente.

Igualmente, se investiga la compra de un arma que se hizo en Connecticut que se parecía al arma que se usó para asesinar a Thompson, según el Times. Indica, además, que las autoridades han recibido numerosas pistas de todo el país y que hay que investigar cada una de ellas que sea potencialmente creíble. "Cada pregunta conduce a otras 100 preguntas", indicó al diario.

Mientras, en Minneapolis, donde vivía Thompson y la UnitedHealthCare tiene su sede, la Policía acudió a dos de las casas que tenía el ejecutivo después de que se recibieran amenazas de bomba que resultaron falsas.

Su esposa Paulette ha dicho que Thompson había recibido algunas amenazas. No obstante, las autoridades en Minesota no estaban al tanto, según dijeron.