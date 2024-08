Contar 75.000 euros en efectivo e irse sin comprar, la venganza viral de una clienta china

Una clienta descontenta se hizo viral en China tras tomarse una particular venganza contra una tienda de la marca de lujo Louis Vuitton: llevó 600.000 yuanes (75.157 euros) en efectivo e hizo a los trabajadores contarlos durante dos horas antes de irse sin comprar nada.

Según contó la mujer, identificada bajo el alias 'Xiaomayouren' en la red social Xiaohongshu, los empleados del establecimiento, situado en un centro comercial de la ciudad central de Chongqing, la atendieron de forma descortés, poniendo los ojos en blanco cuando les pidió vestidos para probarse o ignorándola cuando pidió un vaso de agua.

Después de que la queja ante la empresa no diera fruto y tras dos meses del desplante, la clienta insatisfecha decidió regresar a la tienda, esta vez con una asistente y una amiga. Se probaron vestidos y, a la hora de ir a pagar, llegó el momento de la venganza.

'Xiaomayouren' sacó una bolsa llena de billetes -los de denominación más alta en China son solo de 100 yuanes (12,5 euros), por lo que debía llevar, como mínimo, 6.000- y obligó a los mismos empleados que no la habían tratado como ella esperaba a contarlos, uno por uno, durante dos horas.

Cuando por fin habían cumplido con esta ardua tarea, la mujer simplemente dijo: "Ya no queremos comprar nada, nos vamos" y se llevó su dinero sin más.

La historia generó furor en las fuertemente censuradas redes sociales chinas, donde ya se han dado otros casos de relatos virales sobre actitudes desdeñosas por parte de empleados de tiendas de lujo.

"¡El final es tan placentero! Siempre me he preguntado por qué esos dependientes son tan arrogantes", comentaba un usuario, citado por el diario hongkonés South China Morning Post. Otro apuntaba: "Puede que vendan artículos de lujo, pero eso no quiere decir que ellos mismos sean 'de lujo'".