La consejera de Interior valenciana no conocía el sistema de alerta a móviles

La consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, supo de la posibilidad de enviar alertas a los móviles de los ciudadanos ante emergencias poco antes de activarla, la tarde del 29 de octubre, por la DANA.

Pradas admitió su desconocimiento de esta herramienta, activada por Protección Civil el martes 29 de octubre a las 20:11, tras la comunicación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica del elevado riesgo de rotura de la presa de Forata.

La consejera indicó que fue informada por un técnico sobre la existencia de este mecanismo, ES-Alert, después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que se encontraba de viaje en Colombia, le comunicara a las 20:00 que no podían garantizar la estabilidad de la presa de Forata.

La consejera explicó que este sistema "no está por ahora reglado" en los planes autonómicos de emergencias, y que se encuentra en fase de borrador en el Comité Nacional de Protección Civil, a la espera de aprobación por parte del Ministerio del Interior.

"A las 20:00 es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra [Teresa] Ribera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación, y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa [de Forata]. Ahí es cuando un técnico nos informa [de] que existe un mecanismo que se denomina ES-Alert, que no está por ahora reglado, que no está en nuestros planes autonómicos, que es todavía un borrador que está en el Comité de Protección Civil por aprobar. Es cuando nos dan esas informaciones, insisto, las únicas verbales en cuanto a la presa de Forata, cuando decidimos activar ES-Alert, una decisión unánime del CECOPI y aconsejada por los técnicos".