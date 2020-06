Andalucía estrena verano y 'nueva normalidad': todas las claves

Domingo 21 de junio. Es la fecha clave porque acaba el estado de alarma, a partir de este día serán las comunidades autónomas las que tomen sus propias decisiones en relación al coronavirus Covid-19, se reabren las fronteras con los países del espacio Schengen y porque comienza la "nueva normalidad".

Ante este panorama, el Gobierno andaluz acaba de aprobar "más de 400 medidas" para hacer frente a la "nueva normalidad" y que serán "expeditivas" ante posibles rebrotes.

Así lo han señalado el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, y el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este viernes.

400 medidas en 30 sectores

Estas "más de 400 medidas" afectan a una treintena de sectores en Andalucía y se han desarrollado bajo tres premisas: la higiene constante de mano, el uso el mayor tiempo posible de la mascarilla y la distancia social de metro y medio.

Bendodo ha indicado que "no le temblará el pulso" para confinar un territorio o instalación bajo el criterio único que será el sanitario. De ahí que haya llamado a la prudencia y a la responsabilidad de todos los andaluces porque, aunque el sistema sanitario está "preparado" ante cualquier rebrote, las consecuencias económicas puedes ser "letales".

Hasta la primavera

Por su parte, el consejero de Salud y Familias ha afirmado que este decreto es un documento que irá modificándose según evolucione la pandemia en la región andaluza. "Calculamos que la vida de este documento será, como mínimo, hasta la primavera, cuando se prevé tener acceso a la vacuna" contra el Covid-19.

Planes de autoevaluación

El portavoz del Gobierno ha explicado que para ir conociendo la evolución de la pandemia en Andalucía de camino a la "nueva normalidad", se llevarán a cabo dos planes de autoevaluación, el primero el 8 de julio y otro a finales del mismo mes.

"Se trata de dos meta volantes para comprobar cómo ha evolucionado la pandemia en las dos primeras semanas y poder tomar decisiones que supongan mantener, flexibilizar o reducir algunas de las medidas adoptadas", ha subrayado, incluso ha señalado que de ir a mejor se podría rebajar para el 8 de julio el nivel 2 de emergencia en la comunidad.

De esta manera, ha insistido en que "el virus se mueve con las personas, por eso ahora es necesaria una mayor responsabilidad y un seguimiento a rajatabla de las normas".

Hostelería y restauración

Una medida excelente para los hosteleros: aforo máximo del 75% en el interior de bares y restaurantes y del 100% en terrazas, siempre que se mantenga la distancia de seguridad de un metro y medio y con una ocupación máxima de 25 personas por mesa.

Deberá disponerse de procedimientos de recuento y control. La limpieza debe ser frecuente para equipamientos y superficies de contacto y diaria para el local. La mantelería, prioridad de un solo uso. En su defecto, cambio entre clientes y lavado mecánico de 60-90 grados.

Se deben evitar las cartas de uso común y los elementos auxiliares deben estar en recintos cerrados o lejos de zonas de paso. Los servilleteros serán monodosis desechables u otro formato a petición del cliente. El autoservicio se limitará a la manipulación directa del producto por parte del cliente. Como medidas preventivas del personal, que se procure la distancia seguridad con el usuario y siempre con mascarilla.

Actividades recreativas

Los establecimientos recreativos infantiles permanecerán cerrados, mientras que los parques de atracciones (incluidos acuáticos) y temáticos podrán abrir con un aforo del 60%, 40% en espacios cerrados.

Las atracciones de feria autorizadas por los ayuntamientos, podrán tener un aforo del 50% de la fila de asientos y al menos 1,5 metros de distancia entre asientos y 50% de aforo en atracciones sin asientos con distancia de seguridad, 30% en atracciones sin asientos sin garantizar distancia de seguridad, con mascarilla y desinfección de manos. Se deben desinfectar todos los elementos después de cada uso.

Más espacios comunes

Otra de las normas aprobadas tiene relación con las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos se podrán ocupar a un 50%.

En cuanto a los funerales, podrán acudir 60 personas al aire libre y de 30 en espacios cerrados, mientras que las comitivas podrán tener un máximo de 75 personas, cumpliendo siempre las medidas de protección.

Cines, circos, teatros, auditorios, festivales

A partir del 21 de junio, los cines, teatros y auditorios podrán ocupar el 65 por ciento de su aforo, con butacas preasignadas y un límite de 800 personas en eventos en interior, mientras que otros espectáculos públicos al aire libre, como conciertos, podrán tener un aforo máximo de 1.500 personas, siempre respetando las medidas de seguridad.

Espectáculos taurinos

Aforo del 50% con distancia mínima de seguridad o, en su caso, mascarilla. Deberá haber butacas preasignadas y numeradas. Recomendación de venta online, no se entregarán revistas ni programas. Distancia de 1,5 metros para espectadores sentados y se inhabilitarán asientos no vendidos o que no permitan distancia. Franjas horarias para el acceso y la salida escalonados.