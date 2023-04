Las claves para una comunicación efectiva

En un mundo polarizado, donde cada vez hay menos grises entre el blanco y el negro, Molo Cebrián defiende las bases de una comunicación asertiva asentada en la empatía, en el intentar comprender al otro. Frente a una comunicación cada vez más unilateral, la solución es el intercambio "real" de pareceres, el diálogo, el saber comunicar y escuchar.

Pero empecemos desde cero, desde nuestra naturaleza más básica. Somos seres sociales. Vivimos y nos relacionamos con personas en todos los ámbitos de nuestra vida: trabajo, ocio, hogar, haciendo deporte o caminando por la calle. No sólo vivimos, sino que convivimos, coexistismos y nos nutrimos constantemente de ello. Y a veces, no es fácil.

Con una humanidad interconectada cada vez más, surgen nuevos problemas de comunicación, no en cuestiones técnicas, pero sí de entendimiento. En una nueva charla de la iniciativa Mejor Conectados de Telefónica, Molo Cebrían profundiza sobre la comunicación efectiva y cómo llegar a ella.

Molo Cebrían, un nuevo invitado a Mejor Conectados Molo presenta y produce desde 2017 el podcast de psicología más escuchado en español: Entiende Tu Mente. Además, produjo el primer podcast en castellano lanzado con Spotify Studios llamado Una a la semana y realizó y presentó el primero narrativo sobre el trastorno bipolar junto a Carlos Mañas y Podium Studios. Su pasión por la psicología le ha llevado a animarse con el grado de esta disciplina para aprender más sobre el sorprendente mundo de la mente humana. Actualmente, co-dirige el podcast Volver a empezar de Acnur España y hace poco ha lanzado su proyecto más personal también en formato podcast: ‘Saliendo del Círculo‘. No nos sorprende que haya sido premiado con el Ondas a su trayectoria en los Premios Ondas Globales del Podcast.

¿Comunicación efectiva o asertiva?

Está comprobado que cuando aceptamos la disparidad de opiniones, la gama de grises entre en el blanco y negro, conseguimos ser más tolerantes con las personas que nos rodean y también con nosotros mismos. Conseguimos la comunicación efectiva cuando dejamos a un lado la falta de empatía.

La comunicación efectiva es una consecuencia de la empatía y la asertividad

La comunicación efectiva se produce cuando eres capaz de hacer llegar tu mensaje, o un porcentaje muy alto de él, sin interferencias o posibilidad de otras interpretaciones, porque tienes en cuenta el contexto del receptor, no sólo tu discurso como emisor.

«La responsabilidad de que el mensaje sea recibido correctamente es del emisor», asegura Cebrián.

Es decir, la comunicación asertiva es básica para conseguir la comunicación efectiva, tenemos como interlocutores y seres sociales "derechos asertivos", entre los que se encuentra uno clave, que no podemos olvidar y que es básico para mejorar la empatía, como bien puntualiza Molo Cebrían: «Tienes derecho a cambiar de opinión».

Por otro lado, la efectividad de la comunicación no se mide en el grado en el que se cambia la opinión del interlocutor, no es la pretensión de acercarlo a nuestra perspectiva, no es necesario. Simplemente debemos respetarlo, evitando la falta de empatía y potenciando el autocuidado, en esto se basa la comunicación efectiva.

En definitiva, sólo cuando escuchamos a los demás y a nosotros mismos, somos capaces de conectar.

De impostores a expertos

Existen dos extremos de personalidad que salen a la luz a la hora de charlar y, que con ayuda de Molo, los analizamos para así detectarlos en futuras conversaciones. Ahora piensa ¿te sientes identificado/a o identificas a alguien con alguno de los dos?

El famoso síndrome del impostor, tan común en las nuevas generaciones. No dejamos de escuchar referencias sobre este concepto que se refiere a las personas que se sienten inseguras y dudan de su capacidad e inteligencia a la hora de desenvolverse en diferentes situaciones, aún siendo perfectamente capaces. Se trata de un fenómeno muy común en el ámbito laboral.

En la comunicación, sería una persona que maneja los conceptos, tiene un amplio conocimiento sobre el tema, pero no se siente segura a la hora de expresarlos, de debatir, de exponer argumentos. Duda de sí misma. Sería como bien indica Molo un «cuando sabes mucho, te das cuenta de lo mucho que te queda por saber», llevado a un terreno negativo. Esto puede y debe remediarse

¿Cómo afrontar el síndrome del impostor?

Una forma de afrontar este síndrome es gestionar la incertidumbre:

Centrándote en hechos que apoyen tus conocimientos Hablándote de forma positiva, hablando de tu mismo bien y apoyando tu trabajo y esfuerzo Exprésate. Habla con personas de confianza de cómo te sientes, te sorprenderá descubrir la imagen tan distorsionada que tienes de ti mismo

Frente al síndrome del impostor, en el otro lado, encontramos el efecto Dunning Kruger.

Ahora hablamos del extremo opuesto. Aquella persona que, aunque tenga conocimientos básicos sobre un tema en concreto, piensa que es un experto. Interlocutores, en este caso, que se sobrestiman, tienen a imponer sus ideas. Es habitual que tenga opiniones para todo aunque no conozca todos los datos al respecto.

¿Cómo identificar a este interlocutor? Mantener una conversación con este tipo de personas suele ser intenso, ya que tienen falta de empatía y tienen una gran capacidad para infravalorar las ideas de los demás. Llegar a una comunicación efectiva suele ser muy difícil.

Molo Cebrián se dirige a estas personas para animarlas a entender que es natural equivocarse y no saber de todo. Actuamos con los conocimientos que tenemos en cada momento y lo verdaderamente sano es reconocer nuestros errores. De lo contrario, si mantenemos el estatus de conocimiento que realmente no tenemos, nos estaremos exigiendo por encima de nuestras posibilidades y proyectando una imagen negativa.