Cinco muertos al caer un coche por un puente en el sur de Portugal

El coche envuelto en llamas tras caer de un puente.

Cinco personas han fallecido este domingo en el sur de Portugal tras salirse de la carretera el vehículo ligero en el que viajaban, informó una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa.

El comandante de la ANEPC Pedro Araújo explicó que el accidente tuvo lugar a las 12:46 (una hora menos GMT) en la Carretera Nacional 266 a la altura del municipio de Monchique, en la región del Algarve.

"El coche se salió (de la carretera) y cayó por un puente", provocando un incendio a continuación, precisó.

Los cinco ocupantes, que todavía no han sido identificados, fueron hallados carbonizados en el lugar del accidente.